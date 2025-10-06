खाने में जितना स्वादिष्ट.. खेती उतनी ही मुश्किल! समझिए सुपरफूड मखाने की खेती का पूरा प्रोसेस
मखाना से बना स्वादिष्ट व्यंजन आपने जरूर खाया होगा. यह जितना स्वादिष्ट है, उतनी ही इसकी खेती मुश्किल और मेहनत वाली होती है. देखें रिपोर्ट.
Published : October 6, 2025 at 2:56 PM IST
पटना: बिहार सरकार और केंद्र सरकार मखाना किसानों के लिए कई नीति चला रही है. केंद्र की ओर से राज्य में मखाना बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है. मखाना किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया. इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और मखाना किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा भी की. लेकिन कार्यक्रम में शामिल किसान सरकार से मखाना उत्पादन के लिए बेहतर तकनीक विकसित करने की बात पर जोर दे रहे हैं.
क्या कहते हैं बिहार के मखाना किसान: मखाना उत्पादक राजीव कुमार सहनी ने बताया कि सरकार की कोशिशों के बावजूद मखाना उत्पादन की प्रक्रिया आज भी पूरी तरह मैन्युअल (हाथों से) है. तालाब से बीज निकालने, सुखाने, भूनने और लावा फोड़ने तक हर चरण में किसानों को अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है. कांटों से भरे पानी में घंटों तक काम करने के कारण यह प्रक्रिया न केवल कठिन है बल्कि जोखिम भरी भी है.
“हमारी पूरी प्रक्रिया आज भी पूरी तरह मैन्युअल है. तालाब से बीज निकालने, सुखाने, भूनने और लावा फोड़ने तक हर कदम पर घंटों मेहनत करनी पड़ती है. पानी में कांटों के बीच काम करना न केवल थकाऊ है, बल्कि जोखिम भरा भी है. कई बार कांटे चुभने से हाथों में घाव हो जाते हैं.”- राजीव कुमार सहनी, मखाना उत्पादक
तालाब से मखाना निकालने की शुरुआत: मखाना उत्पादन की प्रक्रिया उतनी ही मेहनत भरी है, जितनी तकनीकी समझ की मांग करती है. दरभंगा जिले के अनुभवी मखाना उत्पादक राजीव कुमार सहनी ने डेमोंसट्रेशन के साथ बताते हुए कहा कि मखाना की खेती मुख्यत तालाबों या गहरे जलाशयों में की जाती है. जब पौधा पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो उसके नीचे गोल-गोल फलों में बीज तैयार हो जाते हैं. इन बीजों को निकालने का काम पानी में उतरकर हाथों से किया जाता है. इस दौरान किसानों को कई घंटे तक पानी में रहना पड़ता है, जो अत्यंत कठिन और धैर्यपूर्ण काम है.
पानी से बीज निकालने के बाद की प्रक्रिया: मखाना के फल को पानी से निकालने के बाद उसे सुखाने की प्रक्रिया शुरू होती है. सहनी बताते हैं कि तालाब से निकाले गए फलों को पहले कपड़े या जाल में डालकर छाया में रखा जाता है ताकि उन पर लगी नमी धीरे-धीरे सूख जाए. इसके बाद इन्हें कुछ दिनों तक धूप में फैलाकर सुखाया जाता है. यह प्रक्रिया महीने दिन तक चलती है ताकि अंदर का बीज पूरी तरह सूख सके और आगे की प्रक्रिया में आसानी से निकाला जा सके.
बीज को अलग करना और छंटाई करना: जब मखाना के फल पूरी तरह सूख जाते हैं, तो उनमें से बीज निकालने की बारी आती है. इस दौरान किसानों को बहुत सावधानी से काम करना होता है. राजीव सहनी कहते हैं कि हर फल को दबाव देकर तोड़ा जाता है ताकि उसके अंदर का काला बीज निकल आए. ये बीज कठोर होते हैं और इन्हें ‘गुड़ी’ कहा जाता है. इसके बाद इन बीजों को आकार और गुणवत्ता के आधार पर छांट लिया जाता है. बड़ी और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही आगे की प्रक्रिया के लिए चुने जाते हैं.
भूनाई, मखाना बनने की अहम कड़ी: राजीव सहनी बताते हैं कि मखाना को खाने योग्य बनाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया भूनाई (roasting) होती है. सूखे बीजों को मिट्टी के कढ़ाईनुमा बर्तन जिसे कढ़ाईया कहते हैं, में मध्यम तापमान पर भूना जाता है. इस प्रक्रिया में तापमान और समय का संतुलन बहुत जरूरी होता है. अगर तापमान कम रहा तो बीज नहीं फूटेंगे, और ज्यादा हुआ तो जल जाएंगे.
फोड़ना और लावा निकालना: भूनाई के बाद सबसे अहम काम होता है बीज को फोड़ना, जिससे मखाने का लावा निकलता है. सहनी के अनुसार, “भुने हुए बीजों को तुरंत लकड़ी के हथौड़े से फोड़ा जाता है. जैसे ही बीज फूटता है, उसका अंदर का सफेद लावा बाहर निकलता है. यही लावा असली मखाना होता है, जो हल्का, कुरकुरा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. जितनी बड़े आकार का मखना होता है उतना महंगा बिकता है. सात नंबर में खाना सबसे बड़ा होता है जो बाजार में वह लोग अधिकतम ₹800 प्रति किलो के भाव पर बेचते हैं जो दुकानों पर न्यूनतम 1400 रुपए प्रति किलो बिकता है.”
सुखाना और पैकिंग की अंतिम प्रक्रिया: राजीव सहनी बताते हैं कि लावा निकलने के बाद उसे फिर से धूप में दो-तीन घंटे तक सुखाया जाता है ताकि उसकी नमी पूरी तरह समाप्त हो जाए. सूखने के बाद मखाना भंडारण के लिए तैयार हो जाता है. आजकल कई जगह मशीन से पैकिंग की जाती है, जिससे मखाने की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है. राजीव कहते हैं मखाना की खेती में किसान की मेहनत, प्रकृति की भूमिका और परंपरागत ज्ञान तीनों का संगम है. एक किलो मखाना तैयार करने के लिए लगभग तीन से चार दिन का परिश्रम लगता है. इसलिए इसे हम ‘सफेद सोना’ कहते हैं.
मखाना उत्पादन में अब भी हाथों पर निर्भरता: मखाना उत्पादक राजीव कुमार सहनी बताते हैं कि आज भी मखाना निकालने की पूरी प्रक्रिया काफी हद तक हाथों पर निर्भर है. “तालाब से मखाना निकालने से लेकर बीज फोड़ने तक हर चरण में हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसमें कई बार पानी में मौजूद कांटे चुभ जाते हैं और हाथों पर घाव तक हो जाते हैं. अभी तक इस कार्य के लिए कोई प्रभावी मैकेनिकल सिस्टम विकसित नहीं हुआ है.” वह कहते हैं कि कुछ जगहों पर प्रयोग के तौर पर मशीनें बनाई गई हैं, लेकिन वे बहुत धीमी गति से काम करती हैं. उनके अनुसार, मशीन से एक दिन में जितना मखाना फोड़ा जा सकता है, उतना काम एक अनुभवी मजदूर सिर्फ चार से छह घंटे में कर लेता है.
मशीन विकास और सरकारी पहल की जरूरत: राजीव सहनी का मानना है कि मखाना उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की जरूरत है. यदि ऐसी मशीन विकसित की जाए जो तेज़ी से काम करे और लावा को कम नुकसान पहुंचाए, तो किसानों की बड़ी मदद होगी. अभी की प्रक्रिया में लगभग 50 प्रतिशत लावा खराब हो जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है.
सरकार की पहल की सराहना: राजीव सहनी सरकार की हालिया पहल की सराहना करते हुए कहते हैं, “राज्य और केंद्र सरकार मखाना किसानों के लिए काफी अच्छा काम कर रही है. सब्सिडी देने की जो घोषणा की गई है, वह सराहनीय कदम है. इससे न केवल किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उन्हें आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की दिशा में भी प्रेरणा मिलेगी.”
