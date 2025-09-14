कौन है जवानों के हाथों मारा गया TSPC कमांडर मुखदेव यादव, 26 से अधिक नक्सली हमले का था आरोपी
पलामू मुठभेड़ में टीएसपीसी का एक नक्सली कमांडर मारा गया है. उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था.
Published : September 14, 2025 at 12:17 PM IST
पलामू: जिले के मनातू और तरहसी के सीमावर्ती क्षेत्र के काश जंगल में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में टीएसपीसी का टॉप कमांडर मुखदेव यादव मारा गया है. तीन सितंबर को मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में हुए मुठभेड़ में मुखदेव यादव भी शामिल था, जिसमें दो जवान शहीद हुए थे.
टीएसपीसी सुप्रीमो का करीबी था मुखदेव
मुठभेड़ के दिन मुखदेव यादव शशिकांत के दस्ते में मौजूद था, जिसने पलामू पुलिस के जवानों पर पहली फायरिंग की थी. मुखदेव यादव प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TSPC) का जोनल कमांडर था. वह टीएसपीसी के सुप्रीमो शशिकांत गंझू के दस्ते का बड़ा कमांडर था और सबसे करीबी भी.
मुखदेव यादव पहले माओवादियों के सदस्य था, बाद में वह टीएसपीसी में शामिल हो गया था. मुखदेव पर पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में कई बड़े नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है. मार्च 2025 में पलामू पुलिस की अनुशंसा पर मुखदेव यादव पर इनाम की अनुशंसा की गई थी. मुखदेव हर वक्त अपने साथ इंसास राइफल रखा करता था.
अपने ही गढ़ में मारा गया नक्सली कमांडर
मुखदेव यादव पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के मिटार का रहने वाला था. उसको हाल के दिनों में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी. मुखदेव शशिकांत के लिए लेवी वसूलता था एवं हथियार की डील करता था. मुखदेव यादव अपने घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही मारा गया है. जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, वह मुखदेव यादव का गढ़ माना जाता है और उसी इलाके में वह सक्रिय था.
26 से अधिक मामले में था आरोपी
मुखदेव यादव पर झारखंड और बिहार में 26 से भी अधिक नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है. आधा दर्जन से अधिक बार पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी शामिल रहा है. दो मुठभेड़ में चार जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक हमले में आदि जनजाति परिवार के पिता और पुत्र की भी मौत हुई है.
ये भी पढ़ें: दो जवानों की शहादत का बदला! सुरक्षाबल एवं टीएसपीसी कर बीच मुठभेड़ में मारा गया इनामी नक्सली
TSPC क्यों बना है चुनौती! सरेंडर अंतिम मौका, जेजेएमपी की तरह टीएसपीसी का होगा सफाया
चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, इनामी नक्सली ढेर