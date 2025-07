ETV Bharat / state

हाथ कटने के बाद भी प्रेमिका ने प्रेमी का नहीं छोड़ा साथ, बिहार के हीर-रांझा नीरज और सुमित्रा की कहानी बनीं मिसाल - NEERAJ SUMITRA LOVE STORY

नीरज और सुमित्रा ( ETV Bharat )

Published : July 13, 2025

जमुई: दोस्ती, प्यार और धोखे की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जमुई निवासी नीरज और सुमित्रा की सच्ची प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं. नीरज और सुमित्रा का प्रेम समर्पण और विश्वास का प्रतीक है. यही कारण है कि इन दिनों ये प्रेम कहानी खूब चर्चा में बनी हुई है. इंस्टाग्राम से शुरू हुई लवस्टोरी: दरअसल नीरज कुमार गांव ढीबा निवासी हैं, जबकि सुमित्रा कुमारी गांव धोबटिया की रहने वाली हैं. उनकी लवस्टोरी सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म इंस्टाग्राम से शुरू हुई. पहले दोनों की जान-पहचान हुई फिर मुलाकात हुई. इसके बाद दोनों दोस्त बन गए, लेकिन दोस्ती प्यार में कब बदल गई, इसका पता ही नहीं चला. शादी के पवित्र बंधन में बंधे नीरज और सुमित्रा (ETV Bharat) परिजनों ने सुमित्रा को भेजा गुजरात: दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे. वहीं, जब सुमित्रा के परिजनों को इस संबंध में पता चलता तो उन्होंने सुमित्रा को गुजरात के वापी शहर उसकी बहन के पास भेज दिया. सुमित्रा के गुजरात में होने की भनक लगते ही प्रेमी नीरज भी वापी पहुंच जाता है. मशीन में नीरज का कट जाता है हाथ: नीरज वापी शहर में किराये का कमरा लेता है और एक कंपनी में नौकरी भी करने लगता है. प्रेमिका सुमित्रा भी बहन का घर छोड़कर नीरज के साथ 6 महीने से लिव इन में रहने लगती है. इसी बीच फैक्ट्री में काम करते समय नीरज का दाहिना हाथ मशीन की चपेट में आ गया.

