ETV Bharat / state

बिहार के इस सिद्धपीठ में महिलाओं की भरती है सूनी गोद, अंग्रेज भी टेकते थे मत्था

बाढ़ से तंग थे भक्त: ग्रामीण बताते हैं कि कई सौ वर्षों पूर्व बार-बार बाढ़ से लोग तंग आ चुके थे. मंदिर के पंडित और ग्रामीणों ने मां से आग्रह किया कि मां हम लोग बाढ़ से तंग आ चुके हैं. हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है. अब सेवा करने के लिए असमर्थ हैं. यह कहकर भक्तों ने निर्णय लिया कि अगले वर्ष शारदीय नवरात्रि में पूजा पाठ नहीं होगी.

मूलप्रकृति स्वरूप है चार भुजावाली मां दुर्गा: जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री रामचंद्राचार्य परमहंस स्वामी आगमानंद महाराज ने बताया कि चतुर्भुजी मां दुर्गा अपने मूल स्वरूप में हैं, जबकि दैत्यों और दानव का संहार करने लिए चतुर्भुजी मां दुर्गा कभी अष्ट और कभी दस भुजा वाली मां दुर्गा बनीं. उन्होंने कहा कि चतुर्भुजी दुर्गा की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

खगड़िया: परबत्ता प्रखंड के गंगा तट पर स्थित बिसौनी के सिद्धपीठ चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. भक्त सुबह से ही पूजन साम्रगी लेकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं. कहा जाता है कि चतुर्भुज मां दुर्गा निसंतान को संतान देती हैं. यही वजह है कि उनका मंदिर संतान प्राप्ति के लिए विख्यात है.

साग और बगिया का लगता है प्रसाद: विजयादशमी के दिन प्रतिमा के साथ मेर को भी गंगा में विसर्जित कर दिया गया. अगले वर्ष शारदीय नवरात्रि के कुछ दिन पहले मां दुर्गा ने मंदिर के पंडित को स्वप्न दिया कि तुम जो प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हो उसी से मेरा भोग लगाओ. तुम लोगों की भक्ति-भावना से मैं प्रसन्न हूं. इसके बाद पुनः पूजा प्रारंभ हुई और उसी दिन से साग और चावल की बगिया का भोग लगाया जाने लगा.

''ब्रिटिश शासन काल में एक अंग्रेज अधिकारी को संतान नहीं थी. मां के दरबार में उसने मत्था टेका और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई. फलस्वरूप कई वर्षों तक वो शारदीय नवरात्रि में मंदिर आकर मां की पूजा करता था. इसके अलावा मां के आशीर्वाद से बिसौनी के कई भक्त विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर पहुंचकर गांव और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं''. -प्राण मोहन कुंवर, सेवक, सिद्धपीठ चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर

निशा पूजा का विशेष महत्व: पूजा की प्राथमिकता को लेकर यह मंदिर जिले में विख्यात है. सप्तमी की रात्रि में निशा पूजन किया जाता है. बारह बजे रात्रि से पूजा प्रारंभ होती हैं, जो लगभग दो घंटे चलती है. इस पूजन को देखने के लिए काफी संख्या में भक्त मंदिर में जमे रहते हैं. ऐसी मान्यता है कि भाग्यशाली भक्त ही निशा पूजन देख पाते हैं. वहीं, जिन पर मां की कृपा नहीं होती हैं वे निंद्रा के आगोश में चले जाते हैं. निशा पूजा में काले कबूतर और काले बकरे की बलि दी जाती है.

29 सितंबर को होगा मां का जागरण: शारदीय नवरात्रि में चार भुजावाली मां दुर्गा की प्रतिमा बनाकर सदियों से पूजा की जा रही है. 29 सितंबर को मंदिर परिसर में देवी जागरण का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें गायक कलाकार प्रतिक राज, पिंकी रानी और स्वाति प्रिया अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगी.

ये भी पढ़ें-