दिल्ली में क्या है रामलीला का इतिहास, जानिए कौन सी है सबसे पुरानी रामलीला और किसने कराई थी शुरू

रामलीला मैदान से लेकर लाल किले और सीबीडी ग्राउंड, कई जगह के डीडीए ग्राउंड में बड़ी रामलीलाओं के अलावा कई छोटी रामलीलाएं भी होती हैं.

दिल्ली में रामलीला का इतिहास
दिल्ली में रामलीला का इतिहास (ETV Bharat)
Published : September 26, 2025 at 7:00 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में इस समय चारों तरफ रामलीलाओं की बहार आई हुई है. रामलीला मैदान से लेकर लाल किले और सीबीडी ग्राउंड, कई जगह डीडीए के ग्राउंड में बड़ी रामलीलाओं के अलावा कई छोटी रामलीलाएं भी होती हैं. दिल्ली में अगर छोटी बड़ी सभी रामलीलाओं की बात करें तो यह संख्या करीब 600 तक पहुंच जाती है. प्रतिवर्ष नवरात्रि की शुरुआत से लेकर दशहरा तक दिल्ली में रामलीला की धूम रहती है. ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर दिल्ली में रामलीला का इतिहास क्या है? दिल्ली में रामलीला मंचन की शुरुआत कब और कैसे हुई. आइए जानते हैं...

दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला कमेटी के महासचिव राजेश खन्ना ने बताया कि यहां की रामलीला 220 साल पुरानी है. उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने कराई थी. पहले रामलीला लालकिले के पीछे यमुना के तट पर होती थी, उसके बाद बहादुर शाह जफर ने ही इस रामलीला को रामलीला मैदान में शिफ्ट किया, तब से यही रामलीला हो रही है.

दिल्ली में क्या है रामलीला का इतिहास (ETV Bharat)

दिल्ली रामलीला का इतिहास: राजेश खन्ना ने बताया कि हमारे रामलीला कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी 1892 का है. उन्होंने बताया कि 55 साल से मैं खुद इस रामलीला से जुड़ा हूं. हमारी कमेटी की ओर से हर साल हम प्रधानमंत्री को दशहरा के कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं. चाहे वह किसी भी पार्टी से रहे हो और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी बुलाते हैं. आना न आना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है. यह बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है. पहले अधिकतर प्रधानमंत्री यहां आते रहे हैं. कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पहले भी आती थीं, आज भी आती हैं. पीएम मोदी लालकिले की रामलीला के दशहरा कार्यक्रम में शामिल होते हैं. यह उनकी इच्छा पर निर्भर है. हम उन्हें हर साल आमंत्रित करते हैं.

दिल्ली में रामलीला का मंजर
दिल्ली में रामलीला का मंजर (ETV Bharat)

रामलीला मैदान की रामलीला से अलग लाल किले की रामलीलाएं: राजेश खन्ना ने बताया कि लाल किले की रामलीलाएं रामलीला मैदान की रामलीला से ही अलग होकर शुरू हुई हैं. सबसे पुरानी रामलीला यही है. लाल किले पर तीन रामलीलाएं होती हैं. उनके मुकाबले यह मैदान काफी बड़ा है. 13 एकड़ में फैला हुआ यह सबसे बड़ा रामलीला ग्राउंड है. हम रामलीला को छोटी बड़ी रूप में नहीं देखते हैं. हम मानते हैं कि जो लोग वहां रामलीला कर रहे हैं, वह भी राम का काम कर रहे हैं और जो रामलीला मैदान में काम कर रहे हैं वह भी राम का काम कर रहे हैं. राजेश खन्ना ने बताया कि रामलीला मैदान पर दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ होती है. बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने के लिए यहां आते हैं. जितने लोग कुर्सियों पर बैठे होते हैं, उससे ज्यादा लोग नीचे बैठकर रामलीला देखते हैं. बड़ी अच्छी भीड़ रहती है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है. यहां लगे मेले में भी बड़ी भीड़ रहती है.

दिल्ली में रामलीला का मंजर
दिल्ली में रामलीला का मंजर (ETV Bharat)

वर्षों से रामलीला मंचन में किरदार निभा रहे अर्पित गुप्ता और दिनेश कुमार: रामलीला मैदान की रामलीला में अर्पित गुप्ता कई वर्षों से अलग अलग किरदार निभा रहे हैं. उन्हें रामलीला में रोल प्ले करते हुए 22 साल का समय हो चूका है. करीब 14 साल से वह रामलीला मैदान की रामलीला में भूमिका निभा रहे हैं. पिछले साल उन्होंने रामलीला में रावण का रोल निभाया था. कल दशरथ का रोल निभाया है. आज उनकी भूमिका डायलॉग बोलने की है. इससे पहले वह राम का किरदार भी निभा चुके हैं. उन्होंने कहा कि रामलीला के मंचन के समय किरदार के दौरान एक एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है. वहीं, रामलीला में भरत की भूमिका निभा रहे दिनेश कुमार ने बताया कि उन्हें भी रामलीला मंचन में किरदार निभाते हुए कई साल का समय हो चुका है. रामलीला मैदान की रामलीला से करीब आठ साल से जुड़े हैं. रामलीला मैदान की रामलीला में अधिकतर किरदार आदर्श कला संगम मुरादाबाद के कलाकारों द्वारा निभाए जा रहे हैं.

