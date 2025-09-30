ETV Bharat / state

बिहार के इस शहर की रक्षा करती हैं मां काली, बंगाल की साध्वी से जुड़ा है इतिहास

राजस्थान से मंगाया गया था संगमरमर: ट्रस्ट के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार 1953 में हुआ था. राजस्थान से काला संगमरमर मंगाया गया था. इसके बाद मां काली की प्रतिमा बनाई गई थी, तब से इस मंदिर की और चर्चा होने लगी. इससे पहले वृक्ष के नीचे मिट्टी की पिंडी बनाकर पूजा की जाती थी.

इलाके में नहीं होती है कोई समस्या: कहा जाता है कि जब से मां काली की प्रतिमा स्थापित हुई है, तब से इस इलाके में किसी को कोई समस्या नहीं हुई है, इसलिए इसे त्रिपुरा सुंदरी और नगर रक्षिका के नाम से भी जाना जाता है. प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहां भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन होता है.

पटना: नवरात्रि के मौके पर मसौढ़ी स्टेशन रोड स्थित मां काली मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, क्योंकि जो भी भक्त यहां श्रद्धा के साथ पूजा करने के लिए आता है, वो कभी यहां से खाली हाथ नहीं लौटता है.

बंगाल से आई साध्वी ने शुरू की पूजा: मां काली की पूजा की शुरुआत बंगाल से आई साध्वी ने की थी. वो पगलों की तरह रहती थीं, लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें रात में खेचरी मुद्रा में देख लिया, तब लोगों को समझ आया कि वे पागल नहीं साधक हैं. इसके बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मां काली की आराधना करती हूं.

पटना की मां काली (ETV Bharat)

गया के महाराज की पत्नी भी करती थी मां काली की पूजा: यहां पर एक तालाब भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गया के टेकारी महाराज ने अपनी रानी राजरूप कुंवर के निवदेन पर तालाब का निर्माण कराया था. रानी राजरूप कुंवर भी मां काली की बहुत बड़ी भक्त थी. रानी जब तालाब में स्नान करने के लिए जाती थीं, तो उससे पहले वो मिट्टी की पिंडी बनाया करती थीं और फिर स्नान करने के बाद पिंडी की पूजा-अर्चना करती थीं.

मां काली के प्रति लोगों की बढ़ी आस्था: जिस तालाब में महारानी स्नान करती थी, उसे राजारानी तालाब कहते थे, लेकिन अब उसे कालीघाट के नाम से जाना जाता है. 1908 से धीरे-धीरे लोगों में मां काली के प्रति आस्था बढ़ती गई.

नवरात्रि में मां काली के मंदिर में भक्तों की लगती है भारी भीड़ (ETV Bharat)

'' जिस समय मां काली को मिट्टी की पिंडी के रूप में पूजा जाता था. उस समय बनारस की एक साध्वी भैरवी यहां पर रहती थी. वही मां काली की पूजा करती थीं. इसके बाद बनारस के बाबा के नाम से विख्यात महंत यहां पूजा-अर्चना करते थे''. - रविशंकर प्रसाद, ट्रस्ट के सदस्य

