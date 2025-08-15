ETV Bharat / state

लखनऊ के वो 5 राजघराने, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटवाई; देश को आजाद कराने में निभाई अहम भूमिका - LUCKNOW ROYAL FAMILY

लखनऊ में लंबे वक्त तक नवाबों का शासन रहा. अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने जबरन सत्ता से बेदखल कर दिया था.

लखनऊ के वो 5 राजघराने, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटवाई. (Photo Credit; Historian)
Published : August 15, 2025 at 3:22 PM IST

लखनऊ: देश आज यानी 15 अगस्त को 79वां जश्न-ए-आजादी मना रहा है. ऐसे मौके पर उन क्रांतिकारियों को याद करना जरूरी है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर की. उत्तर प्रदेश के राजाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई और कई ने अपने प्राणों की आहुति दी. आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश कई रियासतों में बंटा था, लेकिन सभी रियासतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं. उनके बीच पारिवारिक व राजनीतिक रिश्ते थे.

लखनऊ में लंबे वक्त तक नवाबों का शासन रहा. अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने जबरन गद्दी से उतारकर सत्ता से बेदखल किया तो उनकी दूसरी बेगम, बेगम हजरत महल ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. चिनहट की लड़ाई में अंग्रेजों को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया.

लखनऊ के राजघरानों का आजादी में योगदान पर संवाददाता की खास रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि 1857 की जंग में मौलवी अहमदुल्लाह शाह का योगदान सबसे बड़ा था. उन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के सिर्फ देश प्रेम के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया. चिनहट और मूसाबाग की लड़ाइयों में अंग्रेजों को मात दी. अंग्रेजों ने उनके सिर पर उस समय 50,000 रुपये का इनाम रखा, लेकिन शाहजहांपुर के राजा ने धोखा देकर उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया.

बेगम हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी खानम था. 1820 में फैजाबाद में जन्मीं, वे वाजिद अली शाह की कनिष्ठ पत्नी बनीं और बेटे बिरजिस क़द्र के जन्म के बाद ‘हजरत महल’ की उपाधि पाई. 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया. बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने नाबालिग बेटे को अवध का शासक घोषित किया.

उनकी शिकायत थी कि अंग्रेज मंदिरों और मस्जिदों को तोड़कर सड़कें बना रहे थे और धार्मिक स्वतंत्रता का दिखावा कर रहे थे. उन्होंने नाना साहब, मौलवी अहमदुल्लाह शाह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी रखी. हालांकि, अंग्रेजों के फिर से कब्जे के बाद उन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी, जहां 1879 में उनका निधन हुआ.

उत्तर प्रदेश के राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले नाना साहब ने भी कानपुर में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और शहर पर कब्जा बनाए रखा. हरदोई के फिरोज शाह ने अपनी रियासत पर अंग्रेजों को कब्जा नहीं करने दिया.

जगदीशपुर के राजा ठाकुर कुंवर सिंह, जो 80 वर्ष के थे, ने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला. बलिया से लेकर बिहार तक उनका असर था. एक बार लड़ाई में हाथ पर गोली लगने पर उन्होंने खुद ही घायल हाथ काट फेंका ताकि जहर शरीर में न फैले.

इतिहासकार बताते हैं कि जब मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो अवध की मजबूत रियासत ने कई महीनों तक संघर्ष जारी रखा. हालांकि, ज्यादातर ताल्लुकदार अंग्रेजों के साथ थे और केवल कुछ ही राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया.

मशहूर फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली ने बताया कि उनके पिता, कोटवारा के राजा सैयद साजिद हुसैन अली, भी आजादी के परवाने थे. उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया और खुद चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने. वे देश में भाईचारा और एकता के पक्षधर थे और आजादी की लड़ाई में उनका भी योगदान रहा.

लखनऊ के कैसरबाग में स्थित कोटद्वार हाउस, जो आज भी राजघरानों की यादों को संजोए हुए है, इसी तरह कैसरबाग में मनकापुर हाउस महमूदाबाद हाउस सलेमपुर हाउस मौजूद है. उत्तर प्रदेश के इन बहादुर राजवाड़ों और ताल्लुकदारों के योगदान को इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि काम ही राजघराना थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया ज्यादातर राजघराने अंग्रेजों से मिले हुए थे.

