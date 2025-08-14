ETV Bharat / state

कल पूरे देश में शान से लहराएगा बिहार का तिरंगा!, 50 सालों से चली आ रही परंपरा - INDEPENDENCE DAY 2025

गोपालगंज खादी ग्रामोद्योग 50 वर्षों से तिरंगा बना रहा है. यहां का तिरंगा भारत के विभिन्न राज्यों में फहराया जाता है. पढ़ें...

गोपालगंज खादी ग्रामोद्योग का तिरंगा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 4:13 PM IST

गोपालगंज: कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ हमारी आन-बान और शान तिरंगा फहराया जाएगा. इसी बीच हम आपको गोपालगंज के खादी ग्रामोद्योग से अवगत कराने जा रहे हैं, जहां सिलने वाला हर तिरंगा देशभक्ति की कहानी बयां करता है. ये खादी ग्रामोद्योग 1965 से देशभर में अपनी पहचान अलग पहचान बनाए हुए है.

50 सालों से बनाया जा रहा तिरंगा: गोपालगंज शहर के कॉलेज रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग खादी कपड़ों लिए अपनी पहचान रखता है, लेकिन खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा पिछले 50 वर्षों से तिरंगा का निर्माण किया जा रहा है. यहां शुद्ध खादी कपड़ों से बनने वाले तिरंगे की मांग इतनी होती है कि 3 से 4 माह पूर्व इसकी बुकिंग कर दी जाती है.

पूरे देश में शान से लहराएगा बिहार का तिरंगा!, (ETV Bharat)

पूरे देश में लहराएगा गोपालगंज का तिरंगा: गोपालगंज खादी ग्रामोद्योग में बनने वाले तिरंगे यूपी, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास समेत पूरे देश में फहराये जाते हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है.

हर साल तैयार होता है 5000 से ज्यादा माल: इस अनूठे कार्य के मुख्य कारीगर मोहम्मद कलाम हैं. प्रतिवर्ष करीब 5 हजार से ज्यादा तिरंगे का निर्माण किया जाता है. इसमें कुल 10 लाख की आमदनी के साथ 2 लाख रुपए की बचत होती है.

जम्मू-कश्मीर समेत इन राज्यों में फहराया जाता है गोपालगंज का तिरंगा (ETV Bharat)

150 लोगों को मिलता है रोजगार: गोपालगंज खादी ग्रामोद्योग में बने झंडे ना सिर्फ गुणवत्ता में बेहतर हैं, बल्कि इसके निर्माण में लगे करीब 150 लोगों को रोजगार भी मिलता है. जिसमें करीब आधा दर्जन कारीगर के अलावा सुत कताई में 104 महिला, 40 बुनकर. जिसमें 15 महिलाएं शामिल हैं.

जम्मू-कश्मीर समेत विभिन्न राज्यों में गोपालगंज के तिरंगों की होती है बिक्री (ETV Bharat)

''मुझे देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाने का अवसर मिला है. यह मेरा सौभाग्य है कि तिरंगा बनाने में मेरी भूमिका है. यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि मेरे लिए राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है. यह परंपरा सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि एक विरासत है जो गोपालगंज के खादी ग्रामोद्योग को विशेष बनाती है''. - मोहम्मद कलाम, मुख्य कारीगर

मुख्य कारीगर मोहम्मद कलाम (ETV Bharat)

उत्साह के साथ काम करते हैं कारीगर: तिरंगा निर्माण में लगे लोगों को तिरंगा निर्माण करना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि देश के आन-बान और शान कहे जाने वाले तिरंगे के निर्माण में उनका सहयोग लिया जाता है.

150 लोगों को मिलता है रोजगार (ETV Bharat)

यहां के झंडे की हमेशा रहती है मांग: गोपालगंज का खादी ग्रामोद्योग सिर्फ तिरंगा नहीं बना रहा, बल्कि एकता, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल गढ़ रहा है. हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यहां के तिरंगों की मांग बढ़ जाती है. जिससे इस उद्योग और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता है.

तिरंगे का साइज और मूल्य (ETV Bharat)

''मार्केट में आज भले ही प्लास्टिक और टेरीकॉट के तिरंगे आ गए हैं, लेकिन मानक के हिसाब से जो तिरंगा फहराया जाना चाहिए वह खादी का तिरंगा ही होता है. यहां तिरंगे को बहुत सम्मान के साथ बनाया और रखा जाता है. यहां हाथ से सुत कताई करके कपड़े का निर्माण किया जाता है और फिर उसे मानक के अनुसार तिरंगे का रूप दिया जाता है''. -सुदर्शन चौबे, अध्यक्ष, गोपालगंज खादी ग्रामोद्योग संघ

कीमत साइज के अनुसार: गोपालगंज खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष सुदर्शन चौबे ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से बाजारों में प्लास्टिक के तिरंगे का निर्माण करके बेचा जा रहा है, जो देश की सम्मान के लिए ठीक नहीं है. गोपालगंज में मानक के अनुसार तैयार तिरंगे की कीमत साइज के अनुसार तय की गई है.

