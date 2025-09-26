ETV Bharat / state

बिहार की मां तारा देवी की अद्भुत है महिमा, कभी भरता नहीं है हवन कुंड

गयाजी के केसपा में है यह अद्भुत मंदिर: गयाजी के केसपा में यह अद्भुत देवी मंदिर है. मां तारा के इस देवी मंदिर में जो आता है. वह खाली हाथ नहीं लौटता. यहां के चमत्कार की कथाएं घर-घर में कहीं और सुनी जाती हैं. इस मंदिर की स्थापना कब हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन यहां पाली भाषा में कुछ तथ्य लिखे हुए हैं, जिससे विशेषज्ञ अंदाजा लगाते हैं, कि इस मंदिर का जीणोद्धार सातवीं-आठवीं शताब्दी में किया गया है. राजा धर्मपाल द्वारा मंदिर का जीणोद्धार किए जाने की बात बताई जाती है.

मंदिर के पेड़ों से पत्ते तोड़ना वर्जित: सबसे बड़ी बात यह है कि हवन कुंड से सामग्री निकालने की भी परंपरा नहीं है. अगर कोई भूलवश निकाल ले, तो उस पर माता का प्रकोप टूटता है. इसके अलावा मंदिर प्रांगण में लगे पेड़ों के पत्ते भी तोड़ने पर माता क्रोधित होती हैं.

हवन कुंड से जुड़ा है रहस्य: महज एक हाथ के हवन कुंड में सारी हवन सामग्री कहां चली जाती है, आज तक इस रहस्य का पता नहीं चल सका. इसके अलावा इस हवन कुंड में इधर-उधर की कुछ मिट्टी भी आकर मिल जाती है, तो वह भी कहां चली जाती है, उसका भी पता नहीं चलता.

गया: बिहार के गयाजी में मां तारा देवी का अद्भुत मंदिर है. मां तारा देवी का मंदिर चमत्कारों के लिए जाना जाता है. माता के दर्शन और पूजन करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है. यहां साक्षात चमत्कार के रूप में एक छोटा सा हवन कुंड है, जो सिर्फ एक फीट गहरा और एक हाथ चौड़ा है, लेकिन इसमें एक क्विंटल भी हवन सामग्री जलाई जाए, तो भी वह भरता नहीं है.

मां तारा देवी मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं हैं. उसमें से एक कथा यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जब उससे विष निकला था, तो उसके निकट जाने वाले देव और दानव दोनों ही मूर्छित हो रहे थे. इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था और प्रलय के संकेत नजर आ रहे थे. इसी बीच भगवान भोलेनाथ आगे आए और जगत की रक्षा के लिए विष से भरा घड़ा पी लिया. जिससे उनका शरीर नीला हो गया और वो मूर्छित होने लगे, तभी मां तारा देवी आईं और बच्चे की तरह महादेव को गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाया. दूध पीते ही महादेव की मूर्छा टूट गई और तब से मां तारा की जय जयकार होने लगी. बताया जाता है, कि उसके बाद से देश में विभिन्न स्थानों पर मां तारा देवी के मंदिर हैं.मां तारा देवी का मंदिर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जाना जाता है. किसी को पुत्र, किसी को आर्थिक विपन्नता से निजात, बीमारी, केस समेत कई तरह की बाधाएं माता की पूजा से दूर होती हैं. माता हर मन्नतों को पूरा करती हैं.

''यदि किसी ने भी माता के मंदिर परिसर में लगे पीपल या वट के पत्ते को तोड़ लिया, तो माता उसे दंड देती हैं. उसे कई तरह के कष्टों से गुजरना पड़ता है. इस मंदिर को आदि शक्ति पौराणिक मंदिर के रूप में जाना जाता है''. -स्थानीय ग्रामीण

दक्षिण दिशा में होती है पूजा: अगर देवी मंदिरों में पूजा की बात करें, तो पूर्व-पश्चिम में उनकी पूजा होती है, लेकिन यहां माता की पूजा दक्षिण दिशा में होती है. इस मंदिर को उग्रतारा माता का मंदिर भी कहा जाता है. साथ ही दक्षिणेश्वरी मंदिर के रूप में भी इस मंदिर की प्रसिद्धी है.

''यहां कभी कश्यप मुनि का आश्रम था. कश्यप मुनि यहीं पर तपस्या करते थे. इसी के कारण इस जगह का नाम केसपा पड़ा है. देश के विख्यात मंदिरों में मां तारा देवी मंदिर केसपा की गिनती होती है. माता वरदायिनी के रूप में यहां विराजमान हैं. मेरी सात पीढ़ी से परिजन यहां पूजा कर रहे हैं. वर्तमान में मैं यहां पुजारी हूं''. - अजय पांडे, पुजारी

देशभर से आते हैं भक्त: माता तारा देवी के मंदिर में झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा समेत देश के कोने-कोने से भक्त आते हैं और माता की पूजा कर अपने कष्टों से निजात पाते हैं. मां तारा देवी की मूर्ति करीब 8 फीट की है और काले पत्थर में है. माता यहां साक्षात दर्शन देती है. इस तरह की देवी माता की मूर्ति बिहार के अलावा और कहीं नहीं है.

