बिहार की बेटियों को मिल रहा सपनों का प्लेटफॉर्म, लोको पायलट स्वाति मौर्य के हाथों में मेट्रो की कमान...

पटना मेट्रो की कमान महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य के हाथों में दी गई है. स्वाति की इस उपलब्धि पर महिलाएं प्रेरणा ले रही हैं.

LOCO PILOT SWATI
पटनी की बेटी चलाएगी मेट्रो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 10:05 AM IST

6 Min Read
पटना: पटना की रफ्तार अब एक महिला के हाथों में है. जी हां, बिहार की राजधानी में मेट्रो रेल का सपना जब हकीकत बना, तो उस सफर की बागडोर भी एक महिला ने संभाल ली है. स्वाति मौर्य, पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट हैं, जो अब शहर की पहली मेट्रो को पटरी पर दौड़ा रही हैं. आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस मेट्रो के ड्राइविंग कंसोल पर जब उन्होंने नियंत्रण लीवर थामा, तो यह सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि बिहार की बेटियों के आत्मविश्वास और नई उड़ान की कहानी की शुरुआत की प्रतीक बनीं.

सपनों की दिशा में पहला कदम: लोको पायलट स्वाति मौर्य ने बताया कि साल 2008 में उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था. उस वक्त वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थीं, क्योंकि उस समय ज्यादातर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मतलब बीपीएससी या बैंक की नौकरी हुआ करता था. उन्होंने बताया कि एक दिन वह स्टेट बैंक में पिताजी का पैसा जमा करने गईं, तो देखा कि दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी निकली है. उन्होंने जिज्ञासा से फॉर्म देखा, योग्यता स्नातक थी, तो उन्होंने ₹300 में फॉर्म खरीदकर भर दिया और भूल भी गईं कि कोई फॉर्म भरा है.

महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य (ETV Bharat)

दिल्ली मेट्रो से शुरू हुआ सफर: कुछ महीनों बाद जब परीक्षा परिणाम आया तो स्वाति ने ना सिर्फ बैंकिंग जॉब के लिए क्वालीफाई किया, बल्कि दिल्ली मेट्रो में भी चयनित हो गईं. माता-पिता ने कहा कि दिल्ली घर के करीब है, इसलिए उन्होंने दिल्ली मेट्रो को ज्वाइन कर लिया. साल 2011 में उन्होंने पटना छोड़कर दिल्ली की राह पकड़ी. आज 14 साल बाद जब वह पटना लौटी हैं, तो अपने ही शहर में मेट्रो चलाने का मौका पाकर उनका उत्साह और भावनाएं शब्दों में बयां नहीं हो रहीं हैं.

परिवार बना प्रेरणा: स्वाति के पिता रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जबकि मां गृहणी हैं. तीन भाई-बहनों में वह सबसे बड़ी हैं. उनके पति डॉक्टर हैं और ससुराल पक्ष से भी उन्हें हमेशा प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि सास-ससुर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. स्वाति मानती हैं कि पारिवारिक सहयोग और भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है. जब घर का माहौल सकारात्मक होता है तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सकती हैं.

LOCO PILOT SWATI
स्वाति ने परिजनों को पटना मेट्रो की कराई सवारी (ETV Bharat)

बदलता बिहार, बदलता पटना: स्वाति ने बताया कि साल 2011 से 2025 के बीच बिहार, खासकर पटना में बहुत बदलाव आया है. जब मैं दिल्ली गई थी, तब पटना में केवल दो फ्लाईओवर थे. आज इतने फ्लाईओवर बन गए हैं कि कई बार रास्ते भूल जाती हूं. उनका मानना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वह बिहार के बदलते चेहरे की गवाही देता है.

लॉकडाउन में मिला ट्रेनिंग का फल: स्वाति ने बताया कि दिल्ली मेट्रो में काम करते हुए उन्होंने विभागीय प्रमोशन परीक्षा पास की और साल 2020 में लोको पायलट बनने का मौका मिला. इस दौरान पूरा एक साल उनकी ट्रेनिंग चली. थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक सबकुछ सिखाया गया. उन्होंने बताया कि मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए कोई स्टीयरिंग नहीं होती, बल्कि “मास्टर कंट्रोल लीवर” से ट्रेन की स्पीड और ब्रेक को नियंत्रित किया जाता है. लॉकडाउन के कठिन दौर में भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और मेट्रो संचालन में दक्षता हासिल की.

LOCO PILOT SWATI
स्वाति मौर्य के हाथों में पटना मेट्रो की कमान (ETV Bharat)

दिल्ली से पटना लौटने का सुनहरा अवसर: दिल्ली मेट्रो में काम करते हुए जब यह घोषणा हुई कि पटना में मेट्रो परियोजना शुरू होने जा रही है, तो इच्छुक कर्मचारियों से नाम मांगे गए. स्वाति कहती हैं कि "कई बिहार के लोग दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं और सबका सपना रहता है कि एक दिन अपने गृह राज्य लौटें. मैंने भी नाम दिया और सौभाग्य से मेरा चयन पटना मेट्रो टीम में हो गया.

पहला दिन रहा भावुक वाला पल: पटना मेट्रो के उद्घाटन के दिन का अनुभव स्वाति मौर्य के लिए भावुक था, जब उन्होंने पहली बार मेट्रो के कंसोल पर नियंत्रण संभाला तो सैकड़ों लोग उन्हें देख रहे थे. कई युवतियों और महिलाओं ने उनके साथ सेल्फी ली. स्वाति ने बताया कि पहले दिन मैंने अपने पूरे परिवार को भी मेट्रो की सवारी कराई. सास-ससुर, माता-पिता और भाई सब बेहद गर्व महसूस कर रहे थे.

मेट्रो, विकास और गौरव की पहचान: स्वाति कहती हैं कि मेट्रो केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि यह शहर की विकास यात्रा की प्रतीक है. यह आधुनिक बिहार की तस्वीर को निखार रही है. मेट्रो का संचालन अब गर्व और सुविधा दोनों का एहसास कराता है. उन्होंने विश्वास जताया कि मेट्रो परियोजना बिहार में एक सफल प्रयोग साबित होगी. बिहार में सर्विस सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसको गति देने में मेट्रो परियोजना काफी अहम होगी.

LOCO PILOT SWATI
पटना मेट्रो (ETV Bharat)

महिलाओं के लिए प्रेरणा: स्वाति मौर्य का मानना है कि बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा. लोग अब बच्चियों को पढ़ने के लिए पहले से ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं. जिससे अब यहां की लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. मेरी कई सहेलियां बीपीएससी में अधिकारी बनी हैं. कुछ शिक्षक बनीं और कुछ निजी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं.

वुमन एंपावरमेंट की मिसाल: स्वाति ने बिहार की बेटियों से अपील की कि वे अपने सपनों को सीमाओं में ना बांधें, बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें आसमान तक ले जाएं. आज बिहार की बेटियां फाइटर जेट भी चला रही हैं और हाथों में बंदूक लेकर लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही हैं.

''मैंने सोचा भी नहीं था कि पटना मेट्रो की जब शुरुआत होगी तो उसके नियंत्रण लीवर पकड़कर गति देने की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी. मेट्रो की शुरुआत और उसे चलाने का जिम्मा मेरे लिए गौरव का पल है. यह क्षण न केवल मेरे लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय बन गया है''. -स्वाति मौर्य, महिला लोको पायलट

