बाइक मिस्त्री से बना अपराध का सरगना, तीसरी पत्नी को बनाया मुखिया, बिहार के कमरुद्दीन मियां के साम्राज्य को जानें
खौफ का दूसरा नाम था कमरुद्दीन अंसारी. उसके क्राइम फाइल को देखकर अच्छे-अच्छे सहम जाते हैं. जिसे पुलिस ने दबोच लिया है.
पूर्वी चंपारण : बिहार के मोतिहारी का कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन मियां उर्फ ढोलकवा और उसकी मुखिया पत्नी फरजाना खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है. कमरुद्दीन पर बिहार और अन्य राज्यों में हत्या, लूट और रंगदारी के 21 से अधिक मामले दर्ज हैं. आइये आपको कमरुद्दीन के क्राइम फाइल से रू-ब-रू करवाते हैं.
कमरुद्दीन की कहानी एक मोटरसाइकिल मिस्त्री से शुरू हुई. उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी जितेंद्र सिंह से हुई और वह उसका करीबी बन गया. जितेंद्र की देवेंद्र दुबे से दुश्मनी थी. कमरुद्दीन ने जितेंद्र के साथ मिलकर दुबे के कई शूटरों की हत्या की. 1996 में जब दुबे ने जितेंद्र की हत्या करवा दी. तब कमरुद्दीन ने गैंग की कमान संभाल ली.
दरअसल, कमरुद्दीन मियां यूपी के अतीक अहमद की तर्ज पर अपना सामराज्य स्थापित करना चाहता था. अतीक के जैसे ही कमरुद्दीन ने अपराध में कदम रखा, पहले कुख्यात अपराधी का चहेता बना फिर उसकी हत्या के बाद खुद सरगना बना. इस दौरान कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया. यहां तक कि अतीक की तरह तीन शादियां भी की, फिर पत्नी को राजनीति में लाकर अपनी पैठ अधिकारियों के बीच बनाने लगा.
कमरुद्दीन दो बार मोतिहारी सेंट्रल जेल से फरार हुआ. अपने शूटर हैदर की हत्या के बाद वह मुंबई भाग गया. वहां फरजाना खातून से मुलाकात हुई और उसने तीसरी शादी कर ली. राजनीति में प्रवेश के लिए उसने फरजाना को मुरारपुर पंचायत से मुखिया बनवाया. मुरारपुर पंचायत में उपचुनाव के दौरान ढोलकवा ने तीसरी पत्नी फरजाना खातून को प्रत्याशी बनाया और भारी खर्च कर चुनाव जिताया. पत्नी के मुखिया बनने के बाद उसका प्रशासनिक दखल बढ़ा और पुलिस-प्रशासनिक दफ्तरों में उसकी पैठ बनने लगी.
बाद में उसने खुद को जमीन कारोबारी के रूप में स्थापित किया. हालांकि, हथियार और लग्जरी गाड़ियों का शौक बरकरार रखा. उसके पास फॉर्च्यूनर ,स्कॉर्पियो, थार, वेन्यू समेत 7 गाड़ियां थी. वह बाउंसरों के साथ घूमता और लोगों में दहशत फैलाता था. प्रशासन ने अब उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली कि ढोलकवा के घर बड़ी संख्या में हथियार छिपाए गए हैं. एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई. तलाशी में ट्रंक के तहखाने से पांच लाख से अधिक की कार्बाइन, एक-एक लाख से अधिक के चार पिस्टल, सिक्सर, लाइसेंसी राइफल कई मैगजीन और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई.
पूछताछ में उसकी निशानदेही पर धान के खेत से एक राइफल भी मिली. इसके अलावा सात लग्जरी वाहन और कई दस्तावेज जब्त किए गए. सूत्रों के अनुसार गुप्तचर ने खासतौर पर चेतावनी दी थी कि इस अभियान की भनक हरसिद्धि थाना पुलिस तक न पहुंचे. यही कारण था कि छापेमारी पूरी तरह गोपनीय रखी गई.
पूछताछ में कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा ने पुलिस को बताया कि उसने इतने हथियार अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे. उसका कहना था कि पुराने दुश्मनों और बढ़ते राजनीतिक कद की वजह से उसे खतरा था. फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और भी खुलासे होने की संभावना है. गिरफ्तार ढोलकवा के निषादराज पर रात भर पुलिस ने तुरकौलिया थाना क्षेत्र में छापेमारी की है.
''पुलिस ने कमरुद्दीन अंसारी के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियारों को जब्त किया है. उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
