कुरुक्षेत्र प्रिंस मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, लड़की से दोस्ती बनी हत्या की वजह, दो नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार
कुरुक्षेत्र में चर्चित प्रिंस मर्डर केस में पुलिस ने दो नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 1, 2025 at 5:30 PM IST
कुरुक्षेत्र: शहर में चर्चित प्रिंस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने दो नाबालिगों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल, चाकू और लोहे की रॉड भी बरामद किए है.
लड़की से दोस्ती बनी झगड़े की वजह: इस बारे में प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया, "इस हत्या की जड़ में लड़की से दोस्ती को लेकर पुरानी रंजिश सामने आई है. आरोपी मनीष की पहले सेक्टर-17 के एक शोरूम में काम करने वाली लड़की से दोस्ती थी, लेकिन बाद में पारस (मृतक प्रिंस का भाई) से लड़की की नजदीकियां बढ़ गईं. इसी बात को लेकर मनीष और पारस के बीच कहासुनी हुई थी.लगभग 25 दिन पहले भी मार्केट में दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद मनीष ने बदला लेने की ठान ली थी."
रैकी कर रचा गया खून का खेल: पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर को रात 9 बजे के करीब प्रिंस और उसका भाई पारस मोटरसाइकिल से काम से लौट रहे थे. तभी स्काइट कॉलेज के पास बाइक सवार तीन युवकों ने उन्हें टक्कर मार गिरा दिया और चाकू से हमला कर दिया. प्रिंस की छाती में चाकू मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए थे. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान प्रिंस ने दम तोड़ दिया. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मनीष ने वारदात से पहले पारस की रैकी की थी. उसने अपने दोस्तों को बताया था कि शाम को ड्यूटी से लौटते वक्त पारस पर हमला करना है. योजना के तहत हमले में प्रिंस भी निशाना बन गया और अपनी जान गंवा बैठा.
आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टीम बनाकर जांच में तेजी लाई गई. टीम ने पांच आरोपियों को हिरासत में लिया है. सभी को कोर्ट में पेश किया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
