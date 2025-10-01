ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र प्रिंस मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, लड़की से दोस्ती बनी हत्या की वजह, दो नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र: शहर में चर्चित प्रिंस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने दो नाबालिगों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल, चाकू और लोहे की रॉड भी बरामद किए है. लड़की से दोस्ती बनी झगड़े की वजह: इस बारे में प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया, "इस हत्या की जड़ में लड़की से दोस्ती को लेकर पुरानी रंजिश सामने आई है. आरोपी मनीष की पहले सेक्टर-17 के एक शोरूम में काम करने वाली लड़की से दोस्ती थी, लेकिन बाद में पारस (मृतक प्रिंस का भाई) से लड़की की नजदीकियां बढ़ गईं. इसी बात को लेकर मनीष और पारस के बीच कहासुनी हुई थी.लगभग 25 दिन पहले भी मार्केट में दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद मनीष ने बदला लेने की ठान ली थी." कुरुक्षेत्र प्रिंस मर्डर केस की गुत्थी सुलझी (ETV Bharat)