पौंग बांध से छोड़ा गया पानी बना आफत, मंडभोग्रवां गांव में बहा बहुमंजिला भवन, तेज बहाव से कई घरों को खतरा - KNAGRA PONG DAM

पौंग बांध से छोड़ा गया पानी मंडभोग्रवान गांव के लिए मुसीबत बना.

पौंग बांध से छोड़ा गया पानी बना आफत
पौंग बांध से छोड़ा गया पानी बना आफत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 4:57 PM IST

कांगड़ा: पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने अब लोगों के आशियाने उजाड़ने शुरू कर दिए हैं. मंड क्षेत्र के मंड भोग्रवां गांव में व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई एकड़ जमीन पानी में समा गई है. इस दौरान एक बहुमंजिला मकान भी खतरे की जद में आ गया है, जिसे प्रशासन ने समय रहते पहले ही खाली करवा दिया है.

ग्रामीणों का कहना है कि अपने घर को टूटते हुए देखना बेहद दुखद है. उनका आरोप है कि इस तबाही के पीछे अवैध खनन मुख्य कारण है ग्रामीणों के अनुसार, खनन माफियाओं ने नदी में कैरेट डाल रखे हैं, जिसके चलते पानी का बहाव असामान्य हो गया और भारी नुकसान हुआ है.

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई फौरी राहत भी नहीं दी गई है. सिर्फ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे और कुछ नहीं कर रहे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग की मिलीभगत से इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन जारी है और अब उसकी कीमत उन्हें अपने घर और जमीन गंवाकर चुकानी पड़ रही है.

वहींं, फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा, "जिला कुल्लू और मंडी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है. ऐसे में ब्यास में काफी मात्रा में पानी पौंग डैम में पहुंच रहा है. बीबीएमबी द्वारा अभी कम मात्रा में ही पौंग डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन फतेहपुर विधानसभा की मंडभोग्रवां में ब्यास के पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा समय रहते इस इलाके को लगभग खाली करवा दिया गया है. ताकि कोई जानी नुक्सान न हो".

उन्होंने कहा कि ब्यास नदी के तेज बहाव में आज एक बहुमंजिला इमारत भी आ गई. जब पौंग डैम से पानी छोड़ने बंद कर दिया जाएगा. तब जिन लोगों के पक्के व कच्चे मकान इस बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए है, उन्हें प्रदेश सरकार की और से उचित मुआवजा दिया जाएगा. मंडभोग्रवां से जिन लोगों को निकाला गया है, उनके रहने और खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा चुकी हैं और आज कुछ लोगों को राशन किट भी वितरित की गई है.

