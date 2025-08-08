Essay Contest 2025

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

मेरठ के केएल स्कूल छात्रों आयनांश और जान्हवी के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार देगी फंड. आईए जानते हैं कैसे काम करेगा उपकरण.

डिवाइस के बारे में बताते छात्र आयनांश और जान्हवी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 8, 2025 at 5:15 PM IST

मेरठ: आमतौर पर जब भी हम फल या सब्जियां खरीदते हैं, तो उन्हें कई बार उलट-पलट कर भी देखते हैं. जब हम काफी संख्या में फलों को लेते हैं तो हमें बंद पेटी में उन्हें लेना होता है. कई बार जब पेटी घर पर लाकर चेक करते हैं तो उसमें काफी फल खराब निकल जाते हैं. क्योंकि, पेटी में रखे फलों की सेहत के बारे में आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता.

लेकिन, मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इसका तोड़ निकाल लिया है. इन दोनों ने एक खास उपकरण इजाद किया है. छात्र आयनांश और जान्हवी के इस खास उपकरण को शिक्षा मंत्रालय अटल इनोवेशन मिशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने चुना है. ये दोनों पश्चिमी यूपी के अकेले ऐसे छात्र हैं, जिन्हें भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद भी करेगी.

डिवाइस के बारे में बताते छात्र आयनांश और जान्हवी. (Video Credit; ETV Bharat)

उपकरण बनाने का ख्याल कैसे आया: अपनी इस उपलब्धि पर दोनों छात्र आयनांश और जान्हवी खासे उत्साहित हैं. जान्हवी कहती हैं कि उनके घर के पास एक फल विक्रेता रहते थे, जो काफी पेटीयां फल हर दिन लाते थे. काफी फल पेटीयों में खराब भी होते थे, जिन्हें वे वहीं पास में ही फेंक देते थे, जिससे वहां न सिर्फ गंदगी फैलती थी, बल्कि कीड़े-मकोड़े भी हो जाते थे.

एक आइडिया ने कर दिया कमाल: इसको लेकर उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों न कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए, जिससे आसानी से पता लग जाए कि कौन सी फलों की पेटी पहले खराब होने वाली है, ताकि उसे पहले बेचा जा सके. ताकि फल-सब्जियों की बचत हो और नुकसान भी न हो.

फल-सब्जियों को सुरक्षित रखने की दिशा पर भी हुआ काम: जान्हवी कहती हैं कि सिर्फ फल-सब्जियों की मॉनिटरिंग को लेकर ही काम नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षित रखने की दिशा में भी काम किया गया है. इतना ही नहीं इस खास डिवाइस को मिड-डे मील के लिए भी उपयोग में लाया जा सकेगा.

उपकरण को दिया संजीवनी बास्केट नाम: आयनांश सिंह का कहना है कि इसे संजीवनी बास्केट का नाम दिया गया है. इसे बनाने में कई तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया गया है. इस उपकरण में इंक्यूथ्री गैस सेंसर, टेम्प्रेचर सेंसर, वाई-फाई मॉड्यूल, ऑडियोनो मदर बोर्ड लगाया है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है.

डिवाइस कैसे बताएगी कि फल-सब्जी सही है या खराब: आयनांश ने बताया कि जब भी कोई फल या सब्जी सड़ते हैं तो वे एथेलीन गैस छोड़ते हैं. ये गैस बाकी फलों को भी प्रभावित करती है. जो सेंसर लगाए गए हैं ये इसी गैस की पहचान करके फलों की ताजगी के बारे पता लगा लेता है. आप आसानी से अपने फल या सब्जियों को किसी भी मॉनिटर पर या मोबाइल स्क्रीन पर इस उपकरण की वजह से देख सकेंगे.

रीडिंग बताएगी फल-सब्जी की गुणवत्ता: उपकरण में एक मीटर लगा है. हर फल को लेकर अलग-अलग रीडिंग के आधार पर सही और खराब तय किया जाता है. जैसे सेब के लिए 110 से 115 पीपीएम, केले के लिए 100 पीपीएम तक ठीक है. आम के लिए लगभग 110 पीपीएम तक ठीक है. इस ज्यादा रीडिंग आने पर माना जाता है कि फल खराब है. अलग-अलग फल के लिए रीडिंग भी अलग रहेगी. फल खराब होने लगेंगे तो गैस की मात्रा बढ़ने लगेगी.

8 लाख बच्चों में 200 का हुआ चयन: केएल स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर ने बताया कि पूर्व में नीति आयोग के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अटल इनोवेशन मिशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से गठित इनोवेशन काउंसि द्वारा स्कूल इनोवेशन मैराथन का आयोजन पिछले साल हुआ था. उसका एक सप्ताह पहले परिणाम घोषित किया गया है. इसमें 8 लाख बच्चों ने अपने आइडिया के साथ भाग लिया था. यूपी के सिर्फ दो स्कूल के बच्चे ही इसमें सफल हुए हैं.

प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार देगी फंड: पूरे देश में सिर्फ 200 छात्रों का ही चयन हुआ है. गर्व की बात यह है कि मेरठ का केएल इंटरनेशनल स्कूल वेस्ट यूपी का अकेला ऐसा स्कूल है जहां के बच्चों को अब इस मॉडल को धरातल पर उतारने के लिए बजट मिलेगा. सरकार की ओर से शीघ्र ही इसके लिए फंड जारी किया जाएगा. इसके बाद इस प्रोटोटाइप को स्टार्टअप के तौर पर आगे बढाया जा सकेगा.

संजीवनी बास्केट बेहद उपयोगी उपकरण: सुधांशु शेखर बताते हैं कि आज के समय में यह उपकरण बेहद ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है. विशेष रूप से उन फल विक्रेताओं के लिए तो यह उपयोगी होगा ही जो बड़े-बड़े गोदाम में फलों को स्टॉक करते हैं. सिर्फ एक संजीवनी बास्केट उपकरण से उन्हें यह जानकारी रहेगी कि किस फल की गुणवत्ता कितनी है.

