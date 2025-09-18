ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025: एसएमएस स्टेडियम का स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड अनफिट घोषित

जयपुर: विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने व देश में खेलों का वातावरण बनाने के लिए वर्ष 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई थी. जिसके बाद पांचवे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की मेजबानी का जिम्मा राजस्थान को मिला है. हाल ही में गेम्स से जुड़ी आयोजन समिति व भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की टीम ने एसएमएस स्टेडियम का दौरा किया और खेल मैदानों का जायजा लिया. इस दौरान कमेटी ने एसएमएस स्टेडियम में स्थित स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड को आयोजन के लिए अनफिट घोषित कर दिया है.

अपग्रेड करेंगे: मामले को लेकर खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का कहना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार राजस्थान में होगा. देश भर से लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस आयोजन में भाग लेंगी. नवम्बर में होने वाले 12 दिवसीय खेल आयोजन में देश भर से लगभग 6 हजार खिलाड़ी 25 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे. स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड में खामियों को लेकर उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन खेल मैदानों को अपग्रेड किया जाए. उन्होंने कहा कि आयोजकों को किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. जैसे ही इंफ्रा से जुड़ी जानकारी हमें मिलेगी, हम काम शुरू कर देंगे.