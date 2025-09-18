खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025: एसएमएस स्टेडियम का स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड अनफिट घोषित
एसएमएस स्टेडियम में बने स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आयोजन समिति ने अनफिट घोषित किया है.
जयपुर: विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने व देश में खेलों का वातावरण बनाने के लिए वर्ष 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई थी. जिसके बाद पांचवे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की मेजबानी का जिम्मा राजस्थान को मिला है. हाल ही में गेम्स से जुड़ी आयोजन समिति व भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की टीम ने एसएमएस स्टेडियम का दौरा किया और खेल मैदानों का जायजा लिया. इस दौरान कमेटी ने एसएमएस स्टेडियम में स्थित स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड को आयोजन के लिए अनफिट घोषित कर दिया है.
अपग्रेड करेंगे: मामले को लेकर खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का कहना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार राजस्थान में होगा. देश भर से लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस आयोजन में भाग लेंगी. नवम्बर में होने वाले 12 दिवसीय खेल आयोजन में देश भर से लगभग 6 हजार खिलाड़ी 25 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे. स्विमिंग पूल और एथलेटिक्स ग्राउंड में खामियों को लेकर उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन खेल मैदानों को अपग्रेड किया जाए. उन्होंने कहा कि आयोजकों को किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. जैसे ही इंफ्रा से जुड़ी जानकारी हमें मिलेगी, हम काम शुरू कर देंगे.
करोड़ों की लागत से किए तैयार: सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित स्विमिंग पूल का निर्माण वर्ष 1995 में किया गया था और हाल ही में इस पूल को अपग्रेड कर ओलंपिक साइज और ऑल वेदर बनाया गया था. जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे. लेकिन पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल में इस पूल को अनफिट घोषित कर दिया गया. जिसके बाद स्विमिंग पुल के निर्माण पर सवाल खड़े होने लगे हैं. इसी तरह से करोड़ों रुपया लगातार हाल ही में एथलेटिक्स ग्राउंड में नया टर्फ बिछाया गया था. लेकिन उसे भी आयोजन कमेटी ने अनफिट घोषित कर दिया.
इन खेलों का आयोजन: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जयपुर के अलावा अन्य संभाग में भी किया जाएगा. जिसके तहत आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फेसिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वालीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, रग्बी, योगासना, मलखम्भ, शूटिंग, साईक्लिंग, हैण्डबॉल, चेस, स्कैवश, वुशू खेलों का आयोजन होगा.