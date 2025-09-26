सूरज माली हमला: पुलिस ने मुख्य आरोपी किशन गुर्जर को उत्तराखंड से दबोचा
सूरज माली पर हमले के मुख्य आरोपी सहित अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
Published : September 26, 2025 at 7:35 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन में सूरज माली पर हुए चर्चित हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी किशन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी उत्तराखंड भाग गया था, जहां से पुलिस टीमों ने लगातार पीछा कर उसे दबोचा. शुक्रवार शाम को आरोपी को कपासन लाकर गिरफ्तार किया गया.
सूरज माली की हालत और हमले का कारण: हमले में गंभीर रूप से घायल सूरज माली अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं. जानकारी के अनुसार सूरज माली इंस्टाग्राम पर कपासन तालाब को भरने की मांग को लेकर लगातार पोस्ट कर रहा था. माना जा रहा है कि इसी कारण से हमला किया गया. हालांकि, पुलिस ने हमले के पीछे के उद्देश्य को लेकर अभी खुलासा नहीं किया है.
15 सितंबर की घटना: पुलिस उप अधीक्षक हरजीलाल यादव ने बताया कि सोमवार, 15 सितंबर 2025 को फैक्ट्री से लौटते समय सूरज माली पर कार सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया. हमले में उसके दोनों पैर टूट गए. घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी.
आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी: एसपी ने बताया कि अनुसंधान में सामने आया कि किशन गुर्जर इस पूरे हमले का मुख्य लीडर था. आरोपी लगातार जगह बदल रहा था और चित्तौड़गढ़ से भागकर भीलवाड़ा, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और फिर उत्तराखंड पहुंच गया. पुलिस ने साइबर टीम और डीएसटी की मदद से लगातार पीछा किया और अंततः आरोपी को नीम करोली बाबा क्षेत्र से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया.
सहयोगियों पर भी कार्रवाई: मुख्य आरोपी किशन गुर्जर को आश्रय देने और भागने में मदद करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में शिवराज, दिनेश, दीपक और जीवराज को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में अब तक कुल आठ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से तीन पहले ही दबोचे जा चुके थे. इधर, सूरज माली पर हमले के विरोध में कपासन में शुक्रवार को भी धरना जारी रहा.
