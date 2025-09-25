ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश संभागीय कर्मचारी संघ लखनऊ शाखा के अध्यक्ष बने किशन चंद्र, सरफराज महामंत्री निर्वाचित

लखनऊ के आरटीओ संजय तिवारी और एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी.

निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.
निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 9:47 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश संभागीय कर्मचारी संघ लखनऊ शाखा का गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में चुनाव हुआ. इसमें अध्यक्ष किशन चंद्र ने अपने तीनों प्रतिद्वंद्वियों को हराते हुए जीत हासिल की. महामंत्री पद पर सरफराज ने जीत हासिल की. लखनऊ के आरटीओ संजय तिवारी और एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी. चुनाव अधिकारी के रूप में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लखनऊ की जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी और आईटीआई संघ के प्रांतीय सचिव विवेक मौजूद रहे. उनके पर्यवेक्षण में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई.

वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशवंत सिंह बने. जिला सचिव/मंत्री के रूप में सरफराज ने जीत हासिल की. उन्होंने गजेंद्र सिंह को हराया. संगठन मंत्री के पद पर निलेश सिंह, कोषाध्यक्ष के पद पर प्रकाश नारायण यादव और ऑडिटर के पद पर फैज खान चुनाव जीतने में सफल रहे. संघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रवण कुमार सिंह, प्रांतीय सचिव पवन कुमार त्रिपाठी और प्रांतीय कोषाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव से पहले संगठन का अधिवेशन भी आयोजित किया गया. अधिवेशन के समापन पर आरटीओ संजय तिवारी और एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

चुनाव में जीते उम्मीदवारों ने कार्यालय के माहौल को बेहतर बनाने के साथ ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने और कार्यालय में काम के लिए आने वाले आवेदकों का पूरा ख्याल रखने का आश्वासन दिया. अध्यक्ष किशन चंद्र और महामंत्री सरफराज ने कहा कि उनकी जीत चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं की जीत है. बिना किसी भेदभाव के साथ मिलकर सभी काम संपन्न किए जाएंगे.

