गृहमंत्री की MSP घोषणा पर नाराज किसान महापंचायत, कहा- किसानों के लिए घाव पर नमक छिड़कने जैसा

घोषणा में शामिल दलहन की स्थिति : किसान महापंचायत ने घोषणा में शामिल दलहनों की वास्तविक स्थिति भी उजागर की. उन्होंने बताया कि जिन दलहनों (अरहर, उड़द और मसूर) की शत-प्रतिशत खरीद की घोषणा की गई है, उनमें राजस्थान का उत्पादन नगण्य है.

मुख्य दलहनों को बाहर रखने पर नाराजगी : रामपाल जाट ने किसानों के असंतोष का मुख्य कारण यह बताया कि गृहमंत्री की घोषणा में राजस्थान के प्रमुख दलहन फसल मूंग और चना को शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मूंग के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और इसका योगदान देश के कुल उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत है. चना उत्पादन में भी राजस्थान का लगभग 18% योगदान है. ये दोनों फसलें राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. रामपाल जाट ने कहा कि इन फसलों को शत-प्रतिशत खरीद की गारंटी से बाहर रखना राजस्थान के दलहन उत्पादकों के साथ स्पष्ट भेदभाव है.

जयपुर: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से हाल ही में दलहन उपजों की शत-प्रतिशत खरीद की गारंटी (MSP) की घोषणा पर राजस्थान में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने इस घोषणा को प्रदेश के किसानों के लिए कटे घाव पर नमक छिड़कने के समान करार दिया. महापंचायत का आरोप है कि घोषणा में इस्तेमाल की गई 'चतुराईपूर्ण भाषा-शैली' मूंग और चना उत्पादक किसानों को वास्तविकता जानने के बाद ठगा हुआ महसूस कराएगी.

अरहर : राज्य का उत्पादन देश के कुल उत्पादन में केवल 5% है. मसूर : इसका उत्पादन मात्र 1.6% है उड़द : राजस्थान का स्थान सातवां है, उत्पादन केवल 6% के लगभग है.

रामपाल जाट ने कहा कि जिन उपजों का राजस्थान में नाममात्र का उत्पादन होता है, उनकी शत-प्रतिशत खरीद की घोषणा करके किसानों को भ्रमित किया जा रहा है. मूंग और चना जैसी महत्वपूर्ण फसलों पर खरीद की सीमा अभी भी बरकरार है.

पुराने भेदभाव का मुद्दा : किसान नेता गोपाल सैनी ने कहा कि पिछले MSP नियमों में दलहन और तिलहन की खरीद पर लगाए गए पुराने प्रतिबंधों का भी जिक्र किया. पहले MSP घोषित उपजों में से कुल उत्पादन का 25% से अधिक खरीद नहीं करने की रोक थी. इस भेदभाव को समाप्त करने के बजाय, 31 अगस्त 2022 को केवल अरहर, उड़द और मसूर पर यह सीमा 25% से बढ़ाकर 40% की गई और अप्रैल 2023 से इन तीन दलहनों की शत-प्रतिशत खरीद की घोषणा की गई. मूंग और चना पर 25% से अधिक नहीं खरीदने का प्रतिबंध अभी भी लागू है. रामपाल जाट ने इसे भेदभाव करार दिया और कहा कि गृहमंत्री ने अप्रैल 2023 की पुरानी घोषणा को नई घोषणा के रूप में दोहराया है.

राज्य के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल : किसान महापंचायत ने इस गंभीर मुद्दे पर राजस्थान के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया. उनके अनुसार, मूंग और चना को इस घोषणा में शामिल नहीं करने पर राज्य के किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि घोषणा के समय मुख्यमंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे. रामपाल जाट ने कहा कि राजस्थान के दलहन उत्पादक किसान पिछले छह वर्षों से इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर आंदोलनरत हैं और केंद्र और राज्य सरकार के कृषि मंत्रियों से कई बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन नतीजा हमेशा "ढाक के तीन पात" जैसा ही रहा.

राजस्थान के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दलहनों में आत्मनिर्भरता की घोषणा को भी मूंग और चना उत्पादक किसानों के लिए अर्थहीन बताया है. राजस्थान के दलहन उत्पादक किसान पिछले 6 वर्षों से इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर आंदोलनरत है. इसके संबंध में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के कृषि मंत्रियों में पहले नरेंद्र तोमर और अब शिवराज सिंह चौहान से अनेक बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजे सकारात्मक नहीं हैं. किसान नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की अप्रैल 2023 की घोषणा को ही हाल में जयपुर आकर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दोहराया है.