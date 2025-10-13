कवर्धा के पंडरिया में किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, SDM कार्यालय का किया घेराव
कवर्धा के पंडरिया में शक्कर कारखाने के किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2025 at 10:13 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम में किसानों को गन्ने का भुगतान करने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया है. किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की है. किसान कांग्रेस ने किसानों के हित में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया.
कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन: किसान कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इसमें गन्ना की कीमतें,धान खरीदी का मुद्दा और बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर विरोध था.कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की नाकामी गिनाते हुए अपनी भड़ास निकाली. किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया. इस हंगामेदार विरोध प्रदर्शन की वजह से किसानों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई.
पंडरिया एसडीएम ने दी समझाइस: विरोध प्रदर्शन पर पंडरिया एसडीएम ने किसानों और कांग्रेस के नेताओं को समझाया. पंडरिया एसडीएम, तहसीलदार और शक्कर फैक्ट्री के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 17 अक्टूबर के बाद गन्ना किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे. इस आंदोलन के बाद किसान कांग्रेस के नेता शांत हुए. प्रशासन के भरोसे के बाद भी किसान कांग्रेस ने एसडीएम को 9 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा.
10 महीने बीत जाने के बाद भी गन्ना किसानों को उनका लंबित भुगतान नहीं मिल पाया है. इसके अलावा प्रोत्साहन राशि और रिकवरी राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है. बिजली बिल में बढ़ोत्तरी की वजह से किसानों पर भारी वित्तीय बोझ पर रहा है. इसलिए हम लोग किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर यह सब मांगें पूरी नहीं होती है और किसानों का भुगतान नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे- रवि चंद्रवंशी, अध्यक्ष, किसान कांग्रेस
एग्रोस्टेक पोर्टल को लेकर भी समस्याएं आ रही है. किसानों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है. इस वजह से किसानों को धआन बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. किसानों को सभी मांगों पर जिला प्रशासन ध्यान दें- अभिषेक मिश्रा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस
जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर ने कहा कि किसान कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि SDM कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में किसानों के जमीन-जायदाद से संबधित राजस्व प्रकरण लंबे समय से लंबित है. किसानों की बिजली, धान, गन्ने की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है. हम इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करेंगे.