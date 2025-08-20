ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में होगा किसान बचाओ आंदोलन, घायल महिला किसान से मिलने पहुंचे नकुलनाथ - KISAN BACHAO ANDOLAN CHHINDWARA

किसान बचाओ आंदोलन में कांग्रेस के दिग्गज भरेंगे हुंकार, छिंदवाड़ा के जय बगीचा में कांग्रेस करेगी किसान बचाओ आंदोलन.

CONGRESS PROTEST CHHINDWARA
नकुलनाथ ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल से की भेंट
छिन्दवाड़ा : किसानों के हक, अधिकार व जन-जन के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बुधवार को स्थानीय जेल बगीचा मैदान पर किसान बचाओ आंदोलन होगा. कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने बताया कि आंदोलन का नेतृत्व पूर्व सांसद नकुलनाथ करेंगे. आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सुश्री विजय लक्ष्मी साधो व ओमकार मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे.

पुलिस के बल प्रयोग में महिला किसान घायल

नकुलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा, '' खाद लेने पहुंची महिला किसान को पहले तो खाद नहीं मिला ऊपर से वह पुलिस व प्रशासन के द्वारा किए गए बल प्रयोग के चलते घायल हो गई. उन्हें जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया.'' नकुलनाथ ने कहा कि कि कांग्रेस उनके हक व अधिकार की पूरी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी.

Kisan Bachao Andolan Chhindwara
जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले नकुलनाथ

नकुलनाथ ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल से की भेंट

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने जिला अस्पताल पहुंचकर खाद लेने पहुंची घायल महिला किसान से भेंट की, साथ ही उनका हाल-चाल जाना. दरअसल, 18 अगस्त को परासिया रोड के डीएमओ कार्यालय से खाद लेने पहुंची महिला किसान से पुलिस कर्मियों की झड़प हो गई थी. पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि महिला के साथ मारपीट की गई, इसके बाद महिला ने भी पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की. बाद में महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.

वोट की चोरी सच है : नकुलनाथ

राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने को लेकर नकुलनाथ ने कहा, '' राहुल जी सच कह रहे हैं, वोट की चोरी हुई है. भाजपा की सरकार वोट की चोरी से ही बनी है, कांग्रेस वोट चोरी को रोकने जा रही है. अभी तक राहुल गांधी द्वारा दिए गए सबूतों ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा ने वोट की चोरी कर सरकार बनाई है.''

Kisan Bachao Andolan Chhindwara
जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले नकुलनाथ

