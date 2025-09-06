किरोड़ी ने जेल में बंद पूर्व विधायक से की मुलाकात, पीपलोदी स्कूल हादसे के आश्रितों को सौंपी सहायता राशि

ETV Bharat / state

झालावाड़: कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को अचानक झालावाड़ जिले के एकदिवसीय दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने पीपलोदी स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के आश्रितों व ग्रामीणों से मुलाकात की. कैबिनेट मंत्री ने मृतक आश्रितों को 1-1 लाख रुपए तथा घायल बच्चों के अभिभावकों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि सौंपी. इसके बाद वे पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा से मुलाकात करने जिला कारागृह पहुंचे.

किरोड़ीलाल मीणा अंता से पूर्व विधायक रहे कंवर लाल मीणा से मुलाकात करने के लिए जिला कारागृह पहुंचे. उन्होंने करीब 30 मिनट तक पूर्व विधायक से मुलाकात की. हालांकि जिला कारागृह में पहले से बंद नरेश मीना से मुलाकात को लेकर उन्होंने इनकार किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंवरलाल मीणा से बातचीत के दौरान उनके द्वारा राज्यपाल के समक्ष लगाई गई याचिका पर भी चर्चा हुई. मीणा की दया याचिका पर फैसला राज्यपाल को लेना है, लेकिन वह पूर्व विधायक मीणा की बात को आगे पहुंचाने का काम करेंगे.

