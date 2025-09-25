ETV Bharat / state

किरोड़ी बोले, 'किसानों को उत्तम खाद, बीज और फर्टिलाइजर मिले, इसलिए कर रहे औचक निरीक्षण'

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जिसे उनका विभाग सुधारने का प्रयास कर रहा है.

अलवर: कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि किसानों को उत्तम खाद, बीज व फर्टिलाइजर मिले और टैगिंग नहीं हो, इसके लिए वे लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जिन्हें सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कृषि विभाग प्रदेश भर में सक्रिय है. किरोड़ी ने यह बात गुरुवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कही.

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत राज्य भर में 15 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार दिए गए हैं. इसमें अकेले अलवर से 750 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप गए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि किसानों को उत्तम खाद, बीज व फर्टिलाइजर मिले, इसके लिए वह लगातार फील्ड में रहकर निरीक्षण कर रहे हैं. साथ ही सूचना मिलने पर कार्रवाई भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर को लेकर किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है. अलवर में खाद की उपलब्धता को लेकर उन्होंने कहा कि अलवर बॉर्डर का जिला है. जिसके चलते डायवर्जन की समस्या हो सकती है. वहीं कुछ जगहों पर व्यवस्था ठीक नहीं है.

औचक किया खाद बीज दुकान का निरीक्षण: मंत्री ने कहा कि अलवर आगमन के दौरान उन्होंने शहर में आयोजित दो शिविरों का निरीक्षण किया. अपने दौरे के दौरान एक खाद बीज की दुकान का औचक निरीक्षण किया. यहां मौजूद किसानों ने मंत्री को देखकर दुकानदारों को शिकायत की. किसानों की शिकायत पर मंत्री ने दुकानदार से खाद के बारे में जानकारी ली. इसके बाद विभाग की टीम शिकायतों की जांच करने में जुट गई. मंत्री जिले के भूगोर में लग रहे शिविर में भी पहुंचे.

