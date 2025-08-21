ETV Bharat / state

किसानों के हक में किरोड़ी मीणा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से की ये मांग - KIRODI MEENA DEMAND

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय मंत्रियों से सख्त कानूनी प्रावधान की मांग की है.

Kirodi Lal Meena Demand
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरोड़ी मीणा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 9:30 AM IST

3 Min Read

जयपुर: राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है. उन्होंने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रसायन मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और मांग की कि अमानक खाद, बीज और दवाइयों के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सीधे तौर पर इन्हें बनाने वाली कंपनियों से करवाई जाए.

किरोड़ी ने कहा कि वर्तमान में घटिया खाद, बीज और पेस्टीसाइड बनाने पर कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान तो है, लेकिन किसानों को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई का कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है. इससे किसान आर्थिक नुकसान उठाने के साथ-साथ उनकी जमीन की उर्वरता भी प्रभावित होती है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक किसानों के इस दोहरे नुकसान की भरपाई कंपनियां नहीं करेंगी, तब तक इस ठगी पर पूरी तरह से रोक नहीं लगेगी.

प्रस्तावित कानून में संशोधन की मांग : राजस्थान के कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर अमानक खाद, बीज और पेस्टीसाइड बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी. इस पर सहमति जताई जा चुकी है. अब वे चाहते हैं कि इस कानून में किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए, ताकि कंपनियां सीधे तौर पर किसानों को नुकसान की भरपाई करें. किरोड़ी इस तरह की मांग उठाने वाले देश के किसी भी राज्य के पहले कृषि मंत्री हैं.

सोयाबीन की फसल का मामला : उन्होंने बताया कि हाल ही में एक मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री के संज्ञान में आया कि नकली दवा के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई. जांच में दोषी कंपनी का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया. इसके बाद राजस्थान में भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की अनुशंसा पर इस कंपनी का लाइसेंस निरस्त किया गया.

पढ़ें : कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान जल्द आएगा देशव्यापी कानून, नकली खाद और कीटनाशकों पर लगेगी रोक - FAKE PESTICIDES ACTION

गौरतलब है कि राजस्थान में 29 मई से अमानक खाद, बीज और दवाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है. इस दौरान कई कंपनियों पर कार्रवाई की गई है. किरोड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों को ठगने वाली कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

शिवराज सिंह के नाम यह पैगाम : कृषि मंत्री मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को एक्स पर लिखा है कि यह अत्यंत पीड़ादायक है कि अमानक खाद, बीज और दवाई से किसान भाइयों की फसल उजड़ रही है और खेत बंजर हो रहे हैं. इसे रोकने के घटिया उत्पादों से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वाली कंपनियों से करने का कानूनी प्रावधान करना आवश्यक हो गया है. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आपने मेरे पत्र पर संज्ञान लेते हुए अमानक खाद, बीज और दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के निर्देश दिए हैं. मेरी मांग है कि इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कंपनियां ही करेंगी. इस प्रावधान से ही कंपनियों की ठगी पर लगाम लगेगी.

जयपुर: राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है. उन्होंने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रसायन मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और मांग की कि अमानक खाद, बीज और दवाइयों के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सीधे तौर पर इन्हें बनाने वाली कंपनियों से करवाई जाए.

किरोड़ी ने कहा कि वर्तमान में घटिया खाद, बीज और पेस्टीसाइड बनाने पर कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान तो है, लेकिन किसानों को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई का कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है. इससे किसान आर्थिक नुकसान उठाने के साथ-साथ उनकी जमीन की उर्वरता भी प्रभावित होती है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक किसानों के इस दोहरे नुकसान की भरपाई कंपनियां नहीं करेंगी, तब तक इस ठगी पर पूरी तरह से रोक नहीं लगेगी.

प्रस्तावित कानून में संशोधन की मांग : राजस्थान के कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर अमानक खाद, बीज और पेस्टीसाइड बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी. इस पर सहमति जताई जा चुकी है. अब वे चाहते हैं कि इस कानून में किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए, ताकि कंपनियां सीधे तौर पर किसानों को नुकसान की भरपाई करें. किरोड़ी इस तरह की मांग उठाने वाले देश के किसी भी राज्य के पहले कृषि मंत्री हैं.

सोयाबीन की फसल का मामला : उन्होंने बताया कि हाल ही में एक मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री के संज्ञान में आया कि नकली दवा के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई. जांच में दोषी कंपनी का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया. इसके बाद राजस्थान में भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की अनुशंसा पर इस कंपनी का लाइसेंस निरस्त किया गया.

पढ़ें : कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान जल्द आएगा देशव्यापी कानून, नकली खाद और कीटनाशकों पर लगेगी रोक - FAKE PESTICIDES ACTION

गौरतलब है कि राजस्थान में 29 मई से अमानक खाद, बीज और दवाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है. इस दौरान कई कंपनियों पर कार्रवाई की गई है. किरोड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों को ठगने वाली कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

शिवराज सिंह के नाम यह पैगाम : कृषि मंत्री मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को एक्स पर लिखा है कि यह अत्यंत पीड़ादायक है कि अमानक खाद, बीज और दवाई से किसान भाइयों की फसल उजड़ रही है और खेत बंजर हो रहे हैं. इसे रोकने के घटिया उत्पादों से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वाली कंपनियों से करने का कानूनी प्रावधान करना आवश्यक हो गया है. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आपने मेरे पत्र पर संज्ञान लेते हुए अमानक खाद, बीज और दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के निर्देश दिए हैं. मेरी मांग है कि इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कंपनियां ही करेंगी. इस प्रावधान से ही कंपनियों की ठगी पर लगाम लगेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

DISADVANTAGES OF FERTILIZERSHIVRAJ SINGH CHOUHANKIRODI LAL MEENAKIRODI MEENA DEMAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

NHAI के सालाना पास से एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को भारी राहत, हजारों के बजाय कुछ रुपए लगेगा टोल

अब ट्रेन यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी, रेलवे ने शुरू की नयी व्यवस्था

क्या आप जानते हैं भारत में अब भी हो रही 'बंधुआ मजदूरी', मानवाधिकार संगठन ने सुझाए ये उपाय

NEET UG काउंसलिंग: 113 अंक पर भी मिली MBBS सीट, 1.80 करोड़ तक पहुंची फीस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.