भिवानी: हरियाणा की बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले को शुरुआत से सही तरीके से हैंडल किया गया होता, तो बात इतनी गंभीर नहीं बनती. यह एक बेहद घिनौनी हरकत थी, जो समाज की गिरती हुई मानसिकता को दर्शाती है.

'ये दिल दहला देने वाला मामला': किरण चौधरी ने मनीषा केस पर कहा कि यह बेहद दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ. बेटियां केवल किसी एक की नहीं होतीं, पूरे समाज की होती हैं. ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं. समाज में ऐसी मानसिकता पनपना बेहद चिंताजनक है.

'मुख्यमंत्री से की तुरंत बात, कार्रवाई भी हुई': उन्होंने बताया कि जैसे ही मनीषा की मौत की खबर मिली, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री से बात की. इसके बाद तत्काल प्रभाव से पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और SP को हटाया गया. कार्रवाई इसलिए की गई ताकि जांच निष्पक्ष हो.

मनीषा केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया- किरण चौधरी (Etv Bharat)

'तीन बार पोस्टमॉर्टम, फिर भी लूपहोल': सांसद ने बताया कि मनीषा का तीन बार पोस्टमॉर्टम हुआ, लेकिन हर बार रिपोर्ट में कुछ न कुछ खामियां नजर आईं. विसरा रिपोर्ट भी अलग-अलग आई. इसी वजह से उन्होंने CBI जांच की मांग की. मुख्यमंत्री ने भी माना कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और केस को CBI को सौंप दिया गया.

'CBI करेगी निष्पक्ष जांच, दोषी नहीं बचेंगे: किरण चौधरी ने कहा कि CBI एक निष्पक्ष एजेंसी है और उम्मीद है कि वह इस केस की तह तक जाएगी. दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई जरूर होगी. उन्होंने दोहराया कि अगर मामले को शुरुआत से गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती.

खेल बिल और ऑनलाइन गेमिंग पर खुलकर बोलीं: किरण चौधरी ने ऑनलाइन गेमिंग बिल की सराहना करते हुए कहा कि इससे युवाओं को नशे जैसी गेमिंग लत से छुटकारा मिलेगा. इसके तहत गेम खिलाने वालों को कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक-2025 खेलों में पारदर्शिता लाएगा और खेल फेडरेशनों की मनमानी पर रोक लगेगी.

'विपक्ष देशहित में काम नहीं कर रहा': किरण चौधरी ने कहा कि संसद में पहली बार उन्हें यह महसूस हुआ कि विपक्ष देशहित में काम नहीं कर रहा. सरकार ने जब ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर रोक लगाई, तो विपक्ष ने इसका भी विरोध किया. उन्होंने बताया कि ताज होटल हमले के बाद अब समुद्री सुरक्षा के लिए भी सख्त कानून लाया गया है, लेकिन विपक्ष हर कदम का विरोध करता है.

'खेलों में पारदर्शिता से बंद होंगी कुछ दुकानों की राजनीति': खेल बिल को लेकर उन्होंने कहा कि इससे बीसीसीआई और अन्य खेल संगठनों की मनमानी बंद होगी. वर्षों से एक ही परिवार के लोग कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन अब पारदर्शिता के चलते ये व्यवस्था बदलेगी. हरियाणा जैसे खेल राज्य में खिलाड़ियों के साथ छल हुआ, अब ऐसा नहीं होगा.

कार्यकर्ताओं को दिया संदेश- अब समझदार बनो: कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आप समझदार बनें. 20 साल का संघर्ष देख चुके हैं, आगे बढ़ना है तो किसी के बहकावे में न आएं. युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, बाकी काम वे और श्रुति चौधरी मिलकर करवाएंगे. किरण चौधरी भिवानी के गांव गोलागढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की 99वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थीं. वहां उन्होंने बंसीलाल को ‘विकास पुरुष’ बताते हुए श्रद्धांजलि दी और कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की.

दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम पर साधा निशाना: मनीषा मौत मामले पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम नायब सैनी पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर कटाक्ष किया और कहा कि हरियाणा सीएम हैं नायब, कानून व्यवस्था है गायब. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा अब फिरौती, हत्या और गैंग का प्रदेश बन चुका है. जहां पहले कांग्रेस शासनकाल में जनता बेखौफ थी, वहीं अब भाजपा शासनकाल में अपराधी बेखौफ हैं.

