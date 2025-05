ETV Bharat / state

किरण चौधरी ने जातिगत जनगणना को देश हित में बताया, जानें जल संकट और कांग्रेस पर क्या कहा - KIRAN CHOUDHARY ON CASTE CENSUS

जातिगत जनगणना पर बोलीं किरण चौधरी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 1, 2025 at 3:39 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 4:44 PM IST 2 Min Read

भिवानी: हरियाणा बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जमकर कांग्रेस पर गरजीं. किरण चौधरी ने जातिगत जनगणना को देश हित में बताया और कहा कि हरियाणा कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है. बता दें कि किरण चौधरी गुरुवार को भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रही थीं. इस दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं को मौके पर ही निपटा दिया और कुछ समस्याओं को जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया. वहीं, मीडिया से बातचीत में किरण ने राज्य व केंद्र सरकार की सराहना की, जबकि कांग्रेस की जमकर खिंचाई भी की. कांग्रेस पर किरण चौधरी का निशाना: किरण चौधरी ने सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया. किरण चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में जो भी फैसला लिया जाता है, वे देश हित में होता है. वहीं, जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर कांग्रेस द्वारा अपनी जीत बताने पर किरण चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं. किरण ने कहा कि कांग्रेस देश में 70 साल राज करके भी मांग ही उठाती रही. ये उनकी मांग थी तो फिर अपनी सरकार रहते पूरी क्यों नहीं की. किरण ने कहा कि देश को आगे ले जाने व विकसित बनाने का काम केवल पीएम मोदी कर रहे हैं. जातिगत जनगणना पर बोलीं किरण चौधरी (Etv Bharat)

