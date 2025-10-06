ETV Bharat / state

किन्नौर के छितकुल, सांगला घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, सेब सीजन प्रभावित, मंगलवार को भी खराब रहेगा मौसम!

वहीं, सीजन की पहली बर्फबारी के कारण सांगला घाटी, हांगरंग घाटी में ठंड बढ़ गई है. बर्फबारी होने के चलते सेब सीजन भी प्रभावित हुआ है. जिसके चलते बागवानों के सेब पेड़ों पर ही रह गए हैं. जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्र छितकुल, सांगला, हांगरंग घाटी में बर्फबारी के कारण छोटे वाहन सड़कों पर आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने मौसम अनुकूल होने तक लोगों को बिना वजह सफर न करने की अपील की है.

किन्नौर: हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम राहत नहीं दे रहा है. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों गोंदला, हंसा और केलांग में बर्फबारी की सफेद चादर बिछ गई है. किन्नौर के छितकुल, सांगला, हांगरंग घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. बर्फबारी के चलते सांगला घाटी की सड़कों पर फिसलन बढ़ने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.

ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्रों में होमगार्ड के जवान तैनात

स्थानी लोगों का कहना है कि, "किन्नौर जिले में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर पहाड़ों से पत्थर भी गिर रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्रों में होमगार्ड के जवानों की तैनाती की है. जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है और पानी के जलस्त्रोत भी जमने के कारण नदी नालों का जलस्तर काफी कम हुआ है. वही, जिले के सांगला, हांगरंग घाटी के कई ग्रामीण इलाकों में बर्फ की काफी मोटी परत सड़कों पर बिछ चुकी है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."

किन्नौर प्रशासन के अनुसार, फिलहाल बारिश और बर्फबारी के कारण अब तक किसी के जान की हानि नहीं हुई है. बर्फबारी शुरू होने से जिले के बागवानों और किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है. अगर अगले दो-एक दिन तक इसी तरह से मौसम रहा तो बागवानों और किसानों के फसल पर असर पड़ेगा और समय रहते नकदी फसल मंडी नहीं पहुंचने से बागवानों को दिक्कत हो सकती है.

छितकुल, सांगला, हांगरंग घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी (ETV Bharat)

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी

प्रदेश में दो दिनों से झमाझम बरसात का दौर जारी है. कई जिलों में रुक-रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान गुलेर में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसी तरह से नगरोटा सूरियां में 40 मिलीमीटर, भरवाईं 40, देहरा गोपीपुर 30, नादौन 30, बिलासपुर 30, बरठीं 30, जोगिंद्रनगर 30, सुजानपुर टिहरा 30, कोठी 20, कांगड़ा एयरो 20, सियोबाग 20, मनाली 20, भुंतर एयरो 20, मंडी 20, पालमपुर 10, करसोग 10, पण्डोह 10, सराहन 10, भरमौर 10 और धर्मशाला में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है. वहीं, ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में गोंदला में 5 सेंटीमीटर, हंसा में 5 और केलांग में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है.

शिमला में बारिश (ETV Bharat)

हिमाचल में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी है. हालांकि, प्रदेश में बर्फबारी शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं. पर्यटन कारोबारियों को लंबे समय के बाद पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद जग गई हैं.

किन्नौर में सीजन की पहली बर्फबारी (ETV Bharat)

