7 दिन से बंद है नेशनल हाईवे 5, देश-दुनिया से कटा किन्नौर का संपर्क, निगुलसरी के पास फिर हुआ लैंडस्लाइड

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से पहाड़ियों की पकड़ कमजोर हो गई है. जिसकी वजह से जगह-जगह पर लैंडस्लाइड होने से प्रदेश की कई नेशनल हाईवे और सैकड़ों सड़कें बंद है. वहीं, लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से पिछले 7 दिनों से किन्नौर में एनएच 5 बंद है. आज शनिवार को हफ्ते भर बाद हाईवे से मलबा हटाया गया और गाड़ियों को निकाला गया, लेकिन गिनी चुनी गाड़ियां ही पार हो पाई थी कि फिर से लैंडस्लाइड हो गया. जिससे फिर से वही हालात हो गए. ऐसे में किन्नौर जिले का देश-प्रदेश से संपर्क कट गया है. आज एक बार फिर से निगुलसरी के पास लैंडस्लाइड होने से हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियां फंस हुई हैं. 7 दिनों से एनएच 5 पर यातायात ठप गौरतलब है कि किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी और नाथपा झूला में हुए लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 7 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बंद है. नेशनल हाईवे 5 पर सेब से लदी 80 से 90 गाड़ियां और कई पर्यटक फंसे हुए है. वहीं, इस हाईवे पर कई बाइकर्स भी फंस हुए हैं. जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है. किन्नौर में 7 दिन से बंद नेशनल हाईवे 5 (ETV Bharat) देश-दुनिया से कटा किन्नौर का संपर्क बता दें कि एनएच 5 इकलौता हाईवे है जो किन्नौर को देश-प्रदेश को जोड़ता है. पर्यटकों के साथ-साथ इस हाईवे पर 73 ग्राम पंचायतें भी निर्भर करती हैं. ऐसे में हजारों लोग परेशान हैं. इस हाईवे से एक तरफ लाहौल स्पीति और दूसरी तरफ शिमला की ओर लोग जा हैं. लाहौल स्पीति से आने वाले पर्यटकों से लेकर किन्नौर के नाको, चांगो, भाभा वैली, सांगला वैली जैसे पर्यटन स्थलों पर लोग फंसे हुए हैं.