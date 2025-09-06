7 दिन से बंद है नेशनल हाईवे 5, देश-दुनिया से कटा किन्नौर का संपर्क, निगुलसरी के पास फिर हुआ लैंडस्लाइड
किन्नौर जिले में बार-बार भारी लैंडस्लाइड होने से एनएच 5 पिछले 7 दिनों से बंद है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 7:15 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से पहाड़ियों की पकड़ कमजोर हो गई है. जिसकी वजह से जगह-जगह पर लैंडस्लाइड होने से प्रदेश की कई नेशनल हाईवे और सैकड़ों सड़कें बंद है. वहीं, लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से पिछले 7 दिनों से किन्नौर में एनएच 5 बंद है. आज शनिवार को हफ्ते भर बाद हाईवे से मलबा हटाया गया और गाड़ियों को निकाला गया, लेकिन गिनी चुनी गाड़ियां ही पार हो पाई थी कि फिर से लैंडस्लाइड हो गया. जिससे फिर से वही हालात हो गए. ऐसे में किन्नौर जिले का देश-प्रदेश से संपर्क कट गया है. आज एक बार फिर से निगुलसरी के पास लैंडस्लाइड होने से हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियां फंस हुई हैं.
7 दिनों से एनएच 5 पर यातायात ठप
गौरतलब है कि किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी और नाथपा झूला में हुए लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 7 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बंद है. नेशनल हाईवे 5 पर सेब से लदी 80 से 90 गाड़ियां और कई पर्यटक फंसे हुए है. वहीं, इस हाईवे पर कई बाइकर्स भी फंस हुए हैं. जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है.
देश-दुनिया से कटा किन्नौर का संपर्क
बता दें कि एनएच 5 इकलौता हाईवे है जो किन्नौर को देश-प्रदेश को जोड़ता है. पर्यटकों के साथ-साथ इस हाईवे पर 73 ग्राम पंचायतें भी निर्भर करती हैं. ऐसे में हजारों लोग परेशान हैं. इस हाईवे से एक तरफ लाहौल स्पीति और दूसरी तरफ शिमला की ओर लोग जा हैं. लाहौल स्पीति से आने वाले पर्यटकों से लेकर किन्नौर के नाको, चांगो, भाभा वैली, सांगला वैली जैसे पर्यटन स्थलों पर लोग फंसे हुए हैं.
NHAI और सेना रास्ता खोलने में जुटी
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेना मिलकर रास्ता खोलने में जुटी हैं. लेकिन आज भी हाईवे के खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं. क्योंकि लगातार बारिश इसमें रोड़ा बन रही है. मौके पर पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं, जो वहां से गुजरने वाले लोगों और पर्यटकों सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहे हैं. प्रशासन की ओर से रेस्ट हाउस, सराय, स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों में हाईवे पर फंसे लोगों को ठहराया जा रहा है.
डीसी किन्नौर ने लिया हालातों का जायजा
डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बीते दिनों भी जिले के भूस्खलन प्रभावित वांगतू, शोंगटोंग व नाथपा क्षेत्र का दौरा कर सड़क बहाली कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बहाली कार्य में जुटे अधिकारियों, कर्मचारियों व श्रमिकों का मनोबल बढ़ाया. उपायुक्त ने नेशनल हाईवे 5 को खोलने में जुटे अधिकारियों एवं श्रमिकों से शीघ्र मार्ग बहाल करने को कहा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान किया जा रहा है.
नाथपा झूला के पास हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड
गौरतलब है कि बीते बुधवार को किन्नौर जिले के नाथपा झूला के करीब पहाड़ों से पत्थरों के गिरने के कारण दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई. इस दौरान 9 लोगों को चोटे आई. वहीं, एक व्यक्ति का हाथ टूट गया. उस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को हटाने का काम किया है. पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी चिकित्सालय भेजा. फिलहाल नाथपा और निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे बाधित है. कई किलोमीटर दूर-दूर तक वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं.
