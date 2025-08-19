ETV Bharat / state

इस वजह से किन्नर कैलाश यात्रा समय से पहले हुई स्थगित, अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत - KINNAR KAILASH YATRA 2025

पंच कैलाशों में से एक किन्नर कैलाश की यात्रा को समय से पहले स्थगित कर दिया गया है. यात्रा 30 अगस्त तक चलनी थी.

किन्रर कैलाश यात्रा स्थगित
किन्रर कैलाश यात्रा स्थगित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 3:53 PM IST

किन्नौर: हर साल आयोजित होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया गया है. लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन, धुंध और खराब मौसम की अन्य परिस्थितियों के कारण यात्रा मार्ग अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गया है. इसके चलते प्रशासन ने ये निर्णय लिया है.

यात्रियों के जीवन को तात्कालिक खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत जिला प्रशासन किन्नौर ने किन्नर कैलाश यात्रा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए लिया गया है. प्रशासन ने लोगों से सरकारी आदेशों की अनुपालन करने की अपील की है.

किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित (ETV Bharat)

समय से पहले स्थगित हुई यात्रा

बता दें कि किन्नर कैलाश यात्रा 15 जुलाई से शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अब इसे समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया है. ये यात्रा काफी कठिन हैं. इस साल अब तक इस यात्रा के दौरान 5 यात्रियों की मौत हुई है. यात्रा को स्थगित करने के बारे में डीसी किन्नौर अमित कुमार ने कहा कि 'एहतियातन तौर पर इस वर्ष यात्रा को स्थगित किया है. यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की जनहानि को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है.'

भगवान शिव का स्थान माना जाता है किन्नर कैलाश

हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक किन्नर कैलाश को शिव भगवान का निवास स्थान माना जाता है. यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है. किन्नर कैलाश शिखर के पास एक तालाब है जिसे पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि देवी पार्वती ने यहां लंबे समय तक पूजा की थी. इस स्थान को भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन स्थल माना जाता है. ये पंच कैलाशों में से एक शिवजी का प्रमुख स्थान है.

पंच कैलाशों में से एक है किन्नर कैलाश
पंच कैलाशों में से एक है किन्नर कैलाश (ETV Bharat)

14 किलोमीटर का है ट्रैक

तांगलिंग गांव से यात्रा पैदल शुरू होती है. पूरे रास्ते में खड़ी चढ़ाई है. तांगलिंग गांव से 8 किलोमीटर दूर मलिंग खटा नामक स्थान पड़ता है. यह यात्रा का पहला पड़ाव है. मलिंग खटा के बाद 5 किलोमीटर दूर पार्वती कुंड पड़ता है. पार्वती कुंड से किन्नर कैलाश की दूरी करीब एक किलोमीटर है. इस तरह से यह ट्रैक करीब 14 किलोमीटर का है जो बेहद कठिन है. चढ़ाई चढ़ने के दौरान अक्सर यहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यात्रा अंतिम पड़ाव में बहुत ही कठिन लगने लगती है. यहां बड़े-बड़े पत्थरों को पार कर जाना पड़ता है.

किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित (ETV Bharat)

पंच कैलाशों में से एक है किन्नर कैलाश (ETV Bharat)

