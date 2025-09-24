ETV Bharat / state

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

कोरबा के अजगरबहार गांव में 10 फीट लंबे किंग कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया.

Cobra snake rescued
सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 4:58 PM IST

4 Min Read
कोरबा : अजगरबहार गांव में 10 फीट लंबे किंग कोबरा का रेस्क्यू हुआ .इसके बाद इस सांप को दूर जंगल में ले जाकर आजाद किया गया. आपको बता दें कि कोरबा जिले के सतरेंगा पर्यटन स्थल से लौट रहे कुछ पर्यटको की नजर अजगरबहार गांव के पास किंग कोबरा सांप पर पड़ी. ये सांप रोड क्रॉस रहा था. पहले तो इतना बड़ा सांप देखकर पर्यटकों ने तत्काल गाड़ी रोकी.इसके बाद पर्यटकों के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी.इसके बाद किंग कोबरा आसपास हलचल महसूस करके रोड ना पार कर पास ही झाड़ियों में छिप गया.



वन विभाग को दी गई सूचना : किंग कोबरा के इस तरह विचरण करने की जानकारी वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी की टीम को दी गई. सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यूअर जितेंद्र सारथी एसडीओ ने प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब आधे घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किंग कोबरा काफी आक्रामक हो गया था. वह बार-बार फुंफकारते हुए अपना गुस्सा दिखा रहा था. सांप के इस व्यवहार को देख पर्यटकों और ग्रामीण डरने के साथ ही रोमांचित हुए. हालांकि आखिरकार टीम ने किंग कोबरा को सुरक्षित थैले में डालक सफल रेस्क्यू किया.

King Cobra snake rescued
कोबरा सांप का किया गया रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पंचनामा तैयार कर जंगल में छोड़ा :
रेस्क्यू के बाद वन अमले ने नियमानुसार पंचनामा तैयार किया.इसके बाद किंग कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन सीएफओ अजगरबहार लखन लाल आर्मी, बीएफओ उत्तम प्रसाद खूंटे, (सचिव) नोवा नेचर मोइज एहमद, सिद्धांत जैन, भूपेंद्र जगत, बबलू मारवा, किशन चंद्रा, अंजय, अतीप तवर, रितेश गुप्ता, कृष्णा दास,कमलेश राज, देवेंद्र राज, देवमरावी, गौतम कुमार, शुभम, आशीष कंवर सहित बड़ी संख्या में पर्यटक और ग्रामीण मौजूद रहे.

कोबरा जिले में ही मौजूद है कोबरा : किंग कोबरा को स्थानीय ग्रामीण पहाड़ चित्ती सांप कहते हैं. वो वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 के अनुसार वर्ग- I में रखा गया है. इस जीव को छेड़ने, मारने या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है. किंग कोबरा के एक बाइट से एक वयस्क हाथी की भी जान जा सकती हैं. कोरबा जिला मध्य भारत का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया का यह सबसे जहरीला और शानदार सांप पाया जाता है. वन मंडल कोरबा में इस सांप और इसके रहवास को लेकर रिसर्च का कार्य भी चल रहा है. इस रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि किंग कोबरा केवल कोरबा जिले में ही मौजूद है.

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा वन विभाग ने किया रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
20 फीट तक हो सकती है लंबाई : किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषधर सांप है. इसकी लंबाई 20 फीट तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है. वर्तमान में जो किंग कोबरा मिला है. वह लगभग 10 फीट लंबा था. लंबाई के लिहाज से इसकी उम्र काफी कम है. 12 से 13 फीट तक के किंग कोबरा को वयस्क भी नहीं माना जाता.

दूसरे सांपों को खाता है कोबरा : यह अन्य सांपों को खाकर जीवित रहता और उनकी जनसंख्या को भी नियंत्रित करता है. इस वजह से ही किंग कोबरा का हमारे खाद्य श्रृंखला में एक खास स्थान है. यह विश्व का इकलौता ऐसा सांप है. जिसकी मादा अपने अंडों के लिए पत्तों का घोंसला बनाती है. लगभग 3 माह तक उस घोंसले की रक्षा करती है. वन विभाग के रेस्क्यू दल के सदस्य और नोवा नेचर से जुड़े सर्पमित्र जितेंद्र सारथी के मुताबिक किंग कोबरा बिना वजह मनुष्य पर हमला नहीं करता.

किंग कोबरा केवल खतरा महसूस होने पर ही आक्रामक होता है. ऐसे मामलों में लोगों को सांप को मारने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना देनी चाहिए. यह काफी गर्व का विषय है कि किंग कोबरा कोरबा जिले में पाया जाता है. हमारा दायित्व है कि इन्हें सुरक्षित रखा जाए- जितेंद्र सारथी, सर्पमित्र

जैव विविधता के लिए धरोहर है किंग : कोरबा वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि वन्य जीव हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. किंग कोबरा जैसे दुर्लभ प्राणी हमारे जैव-विविधता की धरोहर हैं. यह हमें नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए इनका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है.

ETV Bharat Logo

