दुर्ग में दो युवकों का अपहरण, सीसीटीवी में घटना कैद, बेटिंग एप से जुड़े थे युवक

दुर्ग के सुभाष चौक में दो युवकों का अपहरण किया गया है. पुलिस मामले अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरु की है.

दुर्ग में दो युवकों का अपहरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
दुर्ग : जिले के सुभाष चौक पर गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई. जहां दो युवकों का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है.

जबरन वाहन में बिठाकर अपहरण : दरअसल भिलाई कैंप 1 स्थित सुभाष चौक पर शुभम एग रोल नामक दुकान चलाने वाले विष्णु शाह और शुभम शाह को कुछ अज्ञात बदमाशों ने जबरन वाहन में बिठाकर ले जाया गया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात : फुटेज में दिख रहा है कि अपहरणकर्ता पहले से ही घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही दोनों युवकों को अपने साथ ले गए. इस मामले में पुलिस अधिकारी मनीष शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि अपहरण की घटना दर्ज कर ली गई है और विवेचना जारी है

सुभाष चौक में दो युवकों का अपहरण किया गया है.दोनों चौक में शुभम एग रोल नाम से दुकान चलाते हैं.अपहरण का सीसीटीवी बरामद किया गया है.पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ इलाके में पूछताछ शुरू कर दी है. ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा होने की कोई भी जानकारी हमारे समक्ष नहीं आई है- मनीष शर्मा,प्रभारी छावनी थाना

इस घटना ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया है. लोगों में पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद है.फिलहाल दोनों युवकों की सुरक्षित बरामदगी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

