ETV Bharat / state

दुर्ग में दो युवकों का अपहरण, सीसीटीवी में घटना कैद, बेटिंग एप से जुड़े थे युवक

दुर्ग : जिले के सुभाष चौक पर गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई. जहां दो युवकों का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है.

जबरन वाहन में बिठाकर अपहरण : दरअसल भिलाई कैंप 1 स्थित सुभाष चौक पर शुभम एग रोल नामक दुकान चलाने वाले विष्णु शाह और शुभम शाह को कुछ अज्ञात बदमाशों ने जबरन वाहन में बिठाकर ले जाया गया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात : फुटेज में दिख रहा है कि अपहरणकर्ता पहले से ही घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही दोनों युवकों को अपने साथ ले गए. इस मामले में पुलिस अधिकारी मनीष शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि अपहरण की घटना दर्ज कर ली गई है और विवेचना जारी है