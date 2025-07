ETV Bharat / state

मां के साथ सो रही बच्ची का अपहरण: जांजगीर चांपा में दिल दहलाने वाली वारदात - KIDNAPPING AND MURDER OF GIRL

Published : July 14, 2025

जांजगीर चाम्पा: दोपहर को मां के साथ सो रही बच्ची गायब हो गई. बच्ची की मां की जब नींद खुली तो उसने बच्ची को तलाश करना शुरु कर दिया. गायब बच्ची की उम्र महज 4 महीने की थी. बच्ची के गायब होने की खबर गांव में जंगल के आग की तरह फैल गई. आनन फानन में गांव के लोग बच्ची की तलाश में जुट गए. लापता बच्ची की मांग का रो रोकर बुरा रहा. सोते वक्त घर से गायब हो गई बच्ची: बच्ची की खोजबीन के दौरान कुछ लोगों को घर के पीछे बने एक गड्ढे में बच्ची के होने की खबर मिली. गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पानी में डूबे बच्ची के शव को बाहर निकाला. बच्ची की मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. गांव के लोगों ने घटना की सूचना शाम के वक्त पुलिस को दी. 4 महीने की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या: पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक बच्ची की मां की शादी शहडोल में हुई है. मृतक बच्ची की एक तीन साल की बड़ी बहन भी है. पीड़ित महिला की जब दूसरी बार डिलीवरी होनी थी तब वो मायके आई. महिला ने यहां पर बच्ची को जन्म दिया. मां अपनी चार महीने की बेटी के साथ मां के यहां रह रही थी. वारदात वाले दिन दोपहर को वो बेटी के साथ सोई थी.

