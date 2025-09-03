ETV Bharat / state

झांसी में 6 साल के मासूम को ले जाने वाला गिरफ्तार, बोला- बच्चे की चंचलता से हो गया था प्यार, अपने साथ रखना चाहता था - JHANSI NEWS

सोमवार रात झांसी बस स्टेशन से बच्चा गायब हो गया था. मां ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताई थी.

SSP ने बच्चे को परिजनों को सौंपा. आरोपी को भेजा जेल.
SSP ने बच्चे को परिजनों को सौंपा. आरोपी को भेजा जेल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 5:21 PM IST

झांसी : नवाबाद थाना पुलिस ने 6 साल के मासूम का अपहरण करने वाले को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान कानपुर देहात के रहने वाले नितेश कुमार के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका मकसद परिजनों से फिरौती वसूलना नहीं था, बल्कि मासूम की बातचीत और चंचलता से प्यार हो गया था. वह बच्चे को अपने साथ रखना चाहता था. बच्चे के लिए कुंवारा रहते हुए जीवन गुजारने का मन बना चुका था. फिलहाल पुलिस ने मासूम को उसके परिजनों को सौंप दिया है.

SSP बीबीजीटस मूर्ति ने बुधवार को बताया कि उन्नाव के बदलेपुरवा थाना सफीपुर की रहने वाली सुमित्रा परिवार के साथ गुजरात में रहती हैं. पति गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करता है. कुछ दिन पहले पति उन्नाव चला गया. सोमवार सुबह सुमित्रा अपनी दो बेटी एवं एक बेटे को लेकर गुजरात से उन्नाव के लिए रवाना हुईं. शिवपुरी में बस बदलकर देर रात वह झांसी बस अड्डा पहुंचीं.

सीसीटीवी में बच्चे को ले जाता दिखा युवक : उसी बीच छह साल का बेटा लापता हो गया. आसपास तलाशने पर वह नहीं मिला. महिला की शिकायत पर थाना नवाबाद में मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश के लिए टीम लगाई गई. थाना नवाबाद पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए. जिसमें अभियुक्त नितेश कुमार बच्चे को ले जाता दिखा.

एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने परिजनों को बच्चा सौंपा.
एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने परिजनों को बच्चा सौंपा. (Photo Credit; ETV Bharat)

बच्चे से हो गया था लगाव : बुधवार सुबह मुखबिर की सूचना पर झांसी आरटीओ ऑफिस के पास से अभियुक्त नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नितेश कुमार (22) पुत्र कन्ही निवासी निगोही थाना बरौर जिला कानपुर देहात बताया. नितेश ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है. वह उसी बस में सफर कर रहा था जिस बस में सुमित्रा अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी. सफर के दौरान बच्चा अपनी मां और बहनों से बड़ी प्यारी बातें और चंचलता कर था. उसने भी बच्चे से काफी देर बातचीत की तो बच्चे से दिल लग गया.

हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा युवक : नितेश ने पुलिस को बताया, झांसी बस स्टैंड पर महिला अपने बच्चों के साथ दूसरी बस का इंतजार कर रही थी. इसी बीच वह मौका देख बच्चे को अपने साथ ले गया. पकड़े जाने पर आरोपी हाथ जोड़कर एसएसपी से माफी मांगता रहा. मासूम बच्चे ने ईटीवी भारत को बताया कि अंकल ने मैगी, बिस्किट खिलाए और मोबाइल पर कार्टून भी दिखाया. बच्चे ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की मारपीट या धमकाने जैसी कोई बात नहीं की.

एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने परिजनों को बच्चा सौंपा.
