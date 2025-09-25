ETV Bharat / state

93 साल के वृद्ध का अपहरण और 50 हजार की लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार, पूरी राशि बरामद

चित्तौड़गढ़: शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 93 वर्षीय वृद्ध के साथ अपहरण एवं लूट की वारदात का खुलासा किया है. वारदात में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त दो बाइक जब्त कर लूट की सम्पूर्ण राशि 50 हजार रुपए भी बरामद कर ली है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि प्रार्थी महेशपुरम निवासी राजेन्द्र सिंह चुण्डावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि गत 4 सितंबर की दोपहर को प्रार्थी के दादा सतखंडा निवासी मनोहरसिंह चुण्डावत (93) कलेक्ट्रेट स्थित एसबीआई बैंक शाखा गए थे. वे अपने पेंशन खाते से 50 हजार रुपए निकलवा कर बैंक से बाहर आए. यहां उनको अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर बाइक पर बैठा कर ओछडी से महेशपुरम वाले मार्ग पर ले गए. यहां बाइक सवार ने अपने किसी ओर साथी को बुलाया. उन दोनों ने प्रार्थी के दादाजी के साथ मारपीट कर 50 हजार लूट लिए और फरार हो गए.