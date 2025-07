ETV Bharat / state

रुद्रपुर में तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दो बदमाश घायल - RUDRAPUR SMUGGLER ENCOUNTER

पुलिस मुठभेड़ के बाद तस्कर गिरफ्तार ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 22, 2025 at 8:51 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 9:04 AM IST 2 Min Read

रुद्रपुर: किच्छा कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के बाद घायल तस्करों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कोतवाली किच्छा और पुलभट्टा थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं. सूचना पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंच कर अधीनस्थों से जानकारी ली और आरोपियों से भी पूछताछ की गई. आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस को जंगल में गौकशी करने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और तत्काल मौके पर पहुंची. गौ तस्करों ने घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद किच्छा कोतवाली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. घटना में दो तस्कर गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों के पैर में गोली लगी है. आरोपियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस के मुताबिक बीते दिन पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि बंगाली कॉलोनी आजाद नगर में दो व्यक्तियों गौकशी की गई है. मामले में टीम द्वारा मौके पर छापेमारी की तो आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

Last Updated : July 22, 2025 at 9:04 AM IST