किच्छा नगर सिरौलीकलां पालिका मामला, हाईकोर्ट ने एकलपीठ को भेजा केस

सुनवाऊ के लिए उपजिलाधिकारी किच्छा व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उन्होंने पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2025 at 11:17 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा उधमसिंह नगर के सिरौलीकलां में अभी तक पालिका का चुनाव का कार्यक्रम न घोषित किए जाने जाने को लेकर दायर जनहित याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में आज उपजिलाधिकारी किच्छा व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उनके द्वारा पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत किया गया.

उनके द्वारा कोर्ट में कहा गया कि इससे सम्बंधित मामले एकलपीठ में विचाराधीन है. इसलिए इन मामलों को भी वहीं सुना जाये. जिसपर कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए सम्बंधित कोर्ट को भेज दिया है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि एकलपीठ ने इस मामले में पहले से ही रोक लगा रखी है.

मामले के अनुसार किच्छा उधम सिंह नगर के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण वर्ष 2018 में हुआ था. जिसमें सिरौली कला, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को बाद में शामिल किया गया. 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए. जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18. 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं . 17 को भी शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया.

बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया. वे सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल हैं. नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके हैं. अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है. जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं. वह चाहते हैं कि सिरौलीकलां को नगर पालिका में ही रखा जाये. उनके यहां भी अन्य नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुरंत चुनाव कराए जाये. कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक पालिका कार्यभार सभालें हुए हैं. जिसकी वजह से उनके कई जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

नैनीताल हाईकोर्टकिच्छा सिरौलीकलां पालिकासिरौलीकलां पालिका चुनावNAINITAL HIGH COURT

