खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय
सागर के खुरई में भक्ति का अलग रंग, किन्नर समुदाय ने सजाया मातारानी का पंडाल, मां वैष्णों देवी के दर्शन कर मिली प्रेरणा
सागर: मंदिर-शिवालय जाकर भक्त माथा टेकते हैं और भगवान से अपने और परिवार की सुख-समृद्धि करते हैं. ऐसे कम लोग ही होते होंगे जो भगवान के दर पर जाकर दूसरों के लिए कुछ मांगे, लेकिन आज के समय में जहां लोग अपने आप में खोए हुए हैं, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दूसरों के अच्छे की कामना करते हैं. कुछ ऐसा नजारा सागर जिले के खुरई तहसील में देखने मिला. जहां किन्नरों ने भी माता की झांकी सजाई है, वे यहां पूजा-अराधना कर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं.
देशभर में नवरात्रि के अलग-अलग रंग देखने मिल रहे हैं. कहीं माता के शानदार पंडाल सजाए गए हैं, जहां माता की भव्य प्रतिमा को विराजमान किया गया है, तो कहीं गरबा की धूम भी खूब देखने मिल रही है. इसी तरह हर्षोल्लास और भक्ति के रंग में खुरई सराबोर है. यहां जो सबसे खास बात है, वह किन्नर समाज की ओर से की जाने वाली दुर्गा स्थापना है. बीते 4 साल से किन्नर समुदाय खुरई में मां की आराधना और भक्ति करता आ रहा है.
खुरई में समुदाय की मुखिया प्रीति नायक कहती हैं कि "मां शब्द में पूरा संसार निहित है और समाज से दरकिनार किए गए हम जैसे लोग मां से लगन लगाए हुए हैं. पैदा होते ही हमें हमारे परिवारों व समाज ने भले ही त्याग दिया, लेकिन हम इन 9 दिनों तक मां की भक्ति कर केवल समाजहित की प्रार्थना ही करते हैं."
हर वर्ग के लोग हो रहे शामिल
किन्नर समुदाय से आने वाली सोनम बताती हैं कि "हमारे यहां गुरु-चेला परंपरा चलती है और खुरई में हमारे समुदाय की गुरु प्रीति नायक ने नवरात्रि पर्व में मां की प्रतिमा स्थापना की शुरूवात की. नवरात्रि में यहां होने वाले विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पूरे मोहल्ले के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं."
रोज हो रहे कार्यक्रम
किन्नर समुदाय की ओर से प्रतिदिन मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष भजन-कीर्तन और महाआरती करता है. यह आयोजन केवल धर्म का ही नहीं बल्कि जनकल्याण और सामाजिक एकता का संदेश भी देते हैं.
ठाकुर बाबा में बनवाया था मंदिर
खुरई में किन्नर समाज की धार्मिक आस्था की झलक पहले भी देखने को मिल चुकी है. खुरई की साधना किन्नर ने करीबी प्रसिद्ध सिद्धक्षेत्र ठाकुर बाबा में देवी मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है.
नागरिक कर रहे सराहना
खुरई के साथ ही आसपास के नागरिकों की ओर से किन्नर समुदाय की इस पहल को सराहा जा रहा है. लोगों का कहना है कि यह आयोजन पूरे मोहल्ले को जोड़ता है और सभी को मां दुर्गा की भक्ति में सहभागी बनने का अवसर देता है.
मां वैष्णों देवी के दर्शन कर मिली प्रेरणा
समुदाय की मुखिया प्रीति नायक ने बताया कि "उन्हें मां वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान नवरात्र में देवी स्थापना की प्रेरणा मिली थी. तभी से यह परंपरा निरंतर निभाई जा रही है. आगे भी जन कल्याण की भावना के साथ इस धार्मिक आयोजन को जारी रखा जाएगा."