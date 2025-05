ETV Bharat / state

खुरई विधायक के खिलाफ जादू-टोना!, अंधेरी रात में लाक्षागृह में अपने ही करते हैं तंत्र-क्रिया - KHURAI MLA BHUPENDRA SINGH

भूपेंद्र सिंह ने अपने खिलाफ जादू-टोने का लगाया आरोप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 5:07 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 5:16 PM IST 3 Min Read

सागर: मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार बनने और मंत्रिमंडल गठन के बाद बुंदेलखंड के भाजपाई दिग्गजों के बीच चल रही खींचतान और खुली जंग किसी से छिपी नहीं है. राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा रहती है कि पार्टी भी ऐसा चाह रही है तभी तो नेता की बयानबाजी या टकराहट पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया जाता. खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह का ऐसा ही एक बयान इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ भाजपाई और कांग्रेस से भाजपा में आए लोग रात में 9 बजे के बाद एक साथ में बैठकर उनके खिलाफ साजिश रचते हैं. 'खुरई का विकास रोकने के लिए विरोधी बनाते हैं प्लान' दरअसल, पूर्व गृहमंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह विकास कार्यों का लोकार्पण करने अपने क्षेत्र में पहुंचे थे. इस कार्यक्रम के दौरान भूपेन्द्र सिंह ने मंच से बड़ा बयान दिया. उन्होंने अपने विरोधी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, "चाणक्य ने कहा है कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लो कि राजा ईमानदार है." विधायक ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, "रात में 9 बजे के बाद भाजपाई और कांग्रेसी एक साथ बैठकर ये प्लान बनाते हैं कि खुरई का विकास कैसे रोका जाए.

Last Updated : May 15, 2025 at 5:16 PM IST