खूंटी: जिले में पुलिसकर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया गया है. खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने खूंटी में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एक साथ सात पुलिसकर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया है. इसमें दो ऐसे इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, जिन्होंने मारंगहादा थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी. उन्हें थाने से हटाकर सीधे पुलिस लाइन भेज दिया गया.

सब इंस्पेक्टर नवल किशोर दास और ओमप्रकाश राय को पुलिस लाइन भेज दिया गया. इन दोनों ने मारंगहादा थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगाकर एसपी से शिकायत की थी. जबकि महिला थाने में नाबालिग बच्चे की पिटाई के मामले में निलंबित संतोष रजक को पुलिस लाइन से सीधे मारंगहादा थाना भेज दिया गया.

इंस्पेक्टर संतोष रजक पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग बच्चे की इतनी पिटाई की थी कि वह चलने लायक भी नहीं रहा. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था और बाद में तत्कालीन एसपी अमन कुमार ने उन्हें निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया था. हालांकि, इंस्पेक्टर को मारंगहादा थाना भेज दिया गया.

खूंटी थाने में पदस्थापित अमित कुमार मार्डी और अरुण कुमार को खूंटी थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया. जरियागढ़ थाने के प्रभारी को थाने से हटाकर खूंटी थाने में पदस्थापित किया गया, जबकि उनकी जगह साइको थाने में पदस्थापित इंस्पेक्टर बीरेंद्र कुमार को जरियागढ़ थाने का नया थाना प्रभारी बनाया गया है.

एसपी कार्यालय से जारी जिला आदेश संख्या 912/2025 के तहत जारी आदेश में उक्त अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अपने नए पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. 8 अगस्त की देर रात जारी जिला आदेश से पुलिसकर्मियों में आक्रोश है.

इन पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला और पदस्थापन

सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मार्डी को खूंटी थाना से पुलिस लाइन, अरुण कुमार को खूंटी थाना से पुलिस लाइन, नवल किशोर दास को मारंगहादा थाना से पुलिस लाइन, ओम प्रकाश राय को मारंगहादा थाना से पुलिस लाइन, संतोष कुमार रजक को पुलिस लाइन से मारंगहादा थाना, राजू कुमार को जरियागढ़ थाना प्रभारी से खूंटी थाना और बीरेंद्र कुमार को सायको थाना से जरियागढ़ थाना प्रभारी बनाया गया है.

