Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

खूंटी में पुलिसकर्मियों का तबादला, थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत करने वाले दो दारोगा लाइन हाजिर - KHUNTI POLICE TRANSFER

खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने सात पुलिसकर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया है.

Khunti Police
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read

खूंटी: जिले में पुलिसकर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया गया है. खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने खूंटी में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एक साथ सात पुलिसकर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया है. इसमें दो ऐसे इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, जिन्होंने मारंगहादा थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी. उन्हें थाने से हटाकर सीधे पुलिस लाइन भेज दिया गया.

सब इंस्पेक्टर नवल किशोर दास और ओमप्रकाश राय को पुलिस लाइन भेज दिया गया. इन दोनों ने मारंगहादा थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगाकर एसपी से शिकायत की थी. जबकि महिला थाने में नाबालिग बच्चे की पिटाई के मामले में निलंबित संतोष रजक को पुलिस लाइन से सीधे मारंगहादा थाना भेज दिया गया.

इंस्पेक्टर संतोष रजक पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग बच्चे की इतनी पिटाई की थी कि वह चलने लायक भी नहीं रहा. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था और बाद में तत्कालीन एसपी अमन कुमार ने उन्हें निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया था. हालांकि, इंस्पेक्टर को मारंगहादा थाना भेज दिया गया.

खूंटी थाने में पदस्थापित अमित कुमार मार्डी और अरुण कुमार को खूंटी थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया. जरियागढ़ थाने के प्रभारी को थाने से हटाकर खूंटी थाने में पदस्थापित किया गया, जबकि उनकी जगह साइको थाने में पदस्थापित इंस्पेक्टर बीरेंद्र कुमार को जरियागढ़ थाने का नया थाना प्रभारी बनाया गया है.

एसपी कार्यालय से जारी जिला आदेश संख्या 912/2025 के तहत जारी आदेश में उक्त अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अपने नए पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. 8 अगस्त की देर रात जारी जिला आदेश से पुलिसकर्मियों में आक्रोश है.

इन पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला और पदस्थापन

सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मार्डी को खूंटी थाना से पुलिस लाइन, अरुण कुमार को खूंटी थाना से पुलिस लाइन, नवल किशोर दास को मारंगहादा थाना से पुलिस लाइन, ओम प्रकाश राय को मारंगहादा थाना से पुलिस लाइन, संतोष कुमार रजक को पुलिस लाइन से मारंगहादा थाना, राजू कुमार को जरियागढ़ थाना प्रभारी से खूंटी थाना और बीरेंद्र कुमार को सायको थाना से जरियागढ़ थाना प्रभारी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें:

मारंगहादा के थानेदार के विरुद्ध एसपी से शिकायत, अभद्र व्यवहार के साथ कई संगीन आरोप

आरोपी की गिरफ्तारी से हताश एसआई ने नाबालिग बेटे को पीटा, एसपी ने सस्पेंड करते हुए जांच का दिया आदेश

राजधानी रांची में बड़ा बदलाव, दो दर्जन थाना प्रभारी का हुआ ट्रांसफर

खूंटी: जिले में पुलिसकर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया गया है. खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने खूंटी में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एक साथ सात पुलिसकर्मियों का तबादला व पदस्थापन किया है. इसमें दो ऐसे इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, जिन्होंने मारंगहादा थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी. उन्हें थाने से हटाकर सीधे पुलिस लाइन भेज दिया गया.

सब इंस्पेक्टर नवल किशोर दास और ओमप्रकाश राय को पुलिस लाइन भेज दिया गया. इन दोनों ने मारंगहादा थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगाकर एसपी से शिकायत की थी. जबकि महिला थाने में नाबालिग बच्चे की पिटाई के मामले में निलंबित संतोष रजक को पुलिस लाइन से सीधे मारंगहादा थाना भेज दिया गया.

इंस्पेक्टर संतोष रजक पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग बच्चे की इतनी पिटाई की थी कि वह चलने लायक भी नहीं रहा. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था और बाद में तत्कालीन एसपी अमन कुमार ने उन्हें निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया था. हालांकि, इंस्पेक्टर को मारंगहादा थाना भेज दिया गया.

खूंटी थाने में पदस्थापित अमित कुमार मार्डी और अरुण कुमार को खूंटी थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया. जरियागढ़ थाने के प्रभारी को थाने से हटाकर खूंटी थाने में पदस्थापित किया गया, जबकि उनकी जगह साइको थाने में पदस्थापित इंस्पेक्टर बीरेंद्र कुमार को जरियागढ़ थाने का नया थाना प्रभारी बनाया गया है.

एसपी कार्यालय से जारी जिला आदेश संख्या 912/2025 के तहत जारी आदेश में उक्त अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अपने नए पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. 8 अगस्त की देर रात जारी जिला आदेश से पुलिसकर्मियों में आक्रोश है.

इन पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला और पदस्थापन

सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मार्डी को खूंटी थाना से पुलिस लाइन, अरुण कुमार को खूंटी थाना से पुलिस लाइन, नवल किशोर दास को मारंगहादा थाना से पुलिस लाइन, ओम प्रकाश राय को मारंगहादा थाना से पुलिस लाइन, संतोष कुमार रजक को पुलिस लाइन से मारंगहादा थाना, राजू कुमार को जरियागढ़ थाना प्रभारी से खूंटी थाना और बीरेंद्र कुमार को सायको थाना से जरियागढ़ थाना प्रभारी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें:

मारंगहादा के थानेदार के विरुद्ध एसपी से शिकायत, अभद्र व्यवहार के साथ कई संगीन आरोप

आरोपी की गिरफ्तारी से हताश एसआई ने नाबालिग बेटे को पीटा, एसपी ने सस्पेंड करते हुए जांच का दिया आदेश

राजधानी रांची में बड़ा बदलाव, दो दर्जन थाना प्रभारी का हुआ ट्रांसफर

For All Latest Updates

TAGGED:

KHUNTI SP MANISH TOPPOKHUNTI POLICETRANSFER POSTING IN KHUNTIखूंटी पुलिसKHUNTI POLICE TRANSFER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.