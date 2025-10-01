ETV Bharat / state

डेढ़ करोड़ के डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार, खूंटी पुलिस ने दबोचा

खूंटी में पुलिस ने 938 किलोग्राम डोडा जब्त किया ( Etv Bharat )

खूंटीः अफीम और डोडा तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. अड़की इलाके में डेढ़ करोड़ मूल्य के डोडे की तस्करी के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और 50 बोरे में भरा 938 किलो डोडा जब्त किया है. डीएसपी वरुण रजक ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्गा पूजा की आड़ में तस्कर डोडा का खेप बाहर भेजने की तैयारी में था.

डोडा को बाहर भेजने की योजना थी

एसपी मनीष टोप्पो को मिली सूचना के बाद डीएसपी वरुण रजक के निर्देशन में बनी टीम में पुलिस उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई अड़की थाना के तुयुगुटु टोला के गुगरापौड़ी गांव में उस वक्त की गई जब तस्कर डोडा लेकर जाने ही वाला था मगर उससे पहले ही मौके पर तस्कर सुखराम नाग को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि अड़की इलाके से यह डोडा तमाड़ के रास्ते बाहरी राज्य जाना था.

डीएसपी वरुण रजक का बयान (Etv Bharat)

बरामद डोडा की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये

डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और तस्करी करने वालोंं पर पुलिस की नजर है. उन्होंने बताया कि सूचना के अनुसार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को अड़की इलाके में तस्करी के खिलाफ हुई कार्रवाई में 50 बोरे में 938 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया. जिसका बाजार में मूल्य करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गयी है.