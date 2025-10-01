डेढ़ करोड़ के डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार, खूंटी पुलिस ने दबोचा

डेढ़ करोड़ के डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार, खूंटी पुलिस ने दबोचा
खूंटी में पुलिस ने अफीम और डोडा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 938 किलोग्राम डोडा जब्त किया. आरोपी भी गिरफ्तार.
Published : October 1, 2025 at 12:40 PM IST
खूंटीः अफीम और डोडा तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. अड़की इलाके में डेढ़ करोड़ मूल्य के डोडे की तस्करी के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और 50 बोरे में भरा 938 किलो डोडा जब्त किया है. डीएसपी वरुण रजक ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्गा पूजा की आड़ में तस्कर डोडा का खेप बाहर भेजने की तैयारी में था.
डोडा को बाहर भेजने की योजना थी
एसपी मनीष टोप्पो को मिली सूचना के बाद डीएसपी वरुण रजक के निर्देशन में बनी टीम में पुलिस उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई अड़की थाना के तुयुगुटु टोला के गुगरापौड़ी गांव में उस वक्त की गई जब तस्कर डोडा लेकर जाने ही वाला था मगर उससे पहले ही मौके पर तस्कर सुखराम नाग को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि अड़की इलाके से यह डोडा तमाड़ के रास्ते बाहरी राज्य जाना था.
बरामद डोडा की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये
डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और तस्करी करने वालोंं पर पुलिस की नजर है. उन्होंने बताया कि सूचना के अनुसार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को अड़की इलाके में तस्करी के खिलाफ हुई कार्रवाई में 50 बोरे में 938 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया. जिसका बाजार में मूल्य करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गयी है.
डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि पुलिस को सुखराम नाग के घर से डोडा की तस्करी होने की सूचना मिली थी जिसके बाद छापेमारी की गयी. पुलिस को देखते ही सुखराम नाग भागने का प्रयास करने लगा. पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया.
आरोपी अपने मामा के साथ डोडा का करता था व्यापार
वह मूल रूप से खूंटी थाना के रूताडीह निवासी है. उसने पूछताछ में बताया कि वह अपने ननिहाल तुयुगुटू के टोला गुगरीपीढ़ी में रहता है. वहीं अपने मामा बिरसा नाग के साथ मिल कर डोडा और अफीम का व्यापार करता है. छापेमारी में पुलिस उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार, इंस्पेक्टर किशुन दास, मुरहू थाना प्रभारी रामदेव यादव, अड़की थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी, अवर निरीक्षक कुंदन कुमार और सशस्त्र बल शामिल थे.
