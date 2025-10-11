अफीम के खिलाफ अभियान शुरू, पहले जन जागरूकता उसके बाद होगी एफआईआर और गिरफ्तारी

ETV Bharat / state

खूंटीः जिले में गत वर्ष अफीम की खेती को लेकर हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन इस वर्ष पहले से ही ग्रामीणों तक पहुंच बनाकर उन लोगों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक कर रही है. इस अवैध खेती के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है. जन जागरूकता अभियान के बाद भी अगर ग्रामीण अफीम की खेती करते हैं तो इस वर्ष भी अफीम उगाने वालों को जेल भैजा जाएगा.

अफीम की खेती के खिलाफ अभियान

जिले में वर्ष 2024-25 में अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी. 85 एफआईआर दर्ज कर 105 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया था. यही नहीं 14306 एकड़ भूमि में लगी फसलों को नष्ट करते हुए दस हजार से अधिक जीआर पर एफआईआर दर्ज की गई. इस बार जिले में अफीम की खेती कोई न करे, इस लक्ष्य को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस लगातार काम कर रही है. अफीम की खेती के खिलाफ संभावित इलाकों में पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है. खासकर उन इलाकों में जागरुकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिन इलाकों में कभी अफीम की खेती हुई थी.

सीओ, डीएसपी और एसडीओ के बयान (Etv Bharat)

डीसी आर. रॉनिटा के निर्देशन में बनी टीम जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को अफीम के दुष्प्रभाव सहित कानूनी जानकरी दे रही है. अंचलाधिकारी से लेकर डीएसपी और थाना प्रभारी, चौक चौराहों से लेकर खेल मैदानों तक पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि खेत ऐसा साधन है जो कि आपस में लोगों को जोड़ता है. यह जुड़ाव बना रहे इसके लिए लोगों को नशे की खेती नहीं बल्कि ऐसी फसल लगाना चाहिए जिससे पूरे समाज का जुड़ाव बना रहे.

पानी अनमोल है, इसे अफीम की खेती के लिए बर्बाद न करेंः डीएसपी वरुण रजक

मुरहू सीओ शंकर विश्वकर्मा ने लोगों को अफीम के दुष्प्रभाव और कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी. वहीं डीएसपी वरुण रजक भी गांव-गांव तक जाकर लोगों से उनकी समस्या सुनकर उनको समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं. वे लोगों को यह भी बता रहे हैं कि जिस पानी पर लोग रह रहे हैं, उसका इस्तेमाल अफीम की सिंचाई के लिए किया जा रहा है. आने वाले दिनों में वो सारा पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे.

डीएसपी वरुण रजक एक खेल मैदान में खिलाड़ियों सहित पहुंचे. आमजनों को पानी की महत्ता के बारे में बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि अफीम की खेती से दूर रहने वाले किसान आज खुशहाल हैं. जो किसान यह सोचकर अफीम उगा रहे हैं कि वो कभी गिरफ्तार नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, कल वो भी पकड़े जाएंगे. उन्होंने बताया कि अफीम तस्कर को अफीम से मतलब है, वो आज खेती कराएगा और चला जाएगा. इसलिए वैसे लोगों से बचें और गांव समाज का विकास कैसे हो इस पर कड़ी मेहनत करें.

अफीम की पैदावार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी

एसडीओ दीपेश कुमारी ने बताया कि अफीम के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश के बाद क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि रोजाना हर गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में लोग अफीम छोड़कर वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दें. साथ ही तस्करो को भी चिन्हित किया जा रहा है.

एसडीओ ने बताया कि गत वर्ष हुई कार्रवाई के बाद इस वर्ष ग्रामीण अफीम की खेती नहीं करना चाह रहे हैं. उन्हें प्रशासन वैकलिपक खेती से जोड़ने के लिए मदद कर रही है. उन्होंने बताया कि जन जागरूकता अभियान के बाद भी अगर क्षेत्र में अफीम की पैदावार होती है तो इस वर्ष भी वृहद पैमाने में कार्रवाई होगी.

दिसंबर 2024 से लेकर अबतक हुई एफआईआर का ब्यौरा

14306 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम की फसल नष्ट

कुल 85 एफआईआर

जमीन के जनरल रजिस्टर पर लगभग 10 हजार एफआईआर

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 105 आरोपी गिरफ्तार

आठ किलो गीला अफीम बरामद

6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद

85 करोड़ मूल्य का डोडा बरामद

थाना क्षेत्रों के अनुसार गिरफ्तारी

  • मुरहू इलाके से 24 गिरफ्तार
  • खूंटी इलाके से 20 गिरफ्तार
  • अड़की इलाके से 20 गिरफ्तार
  • सायको इलाके से 18 गिरफ्तार
  • मारंगहादा इलाके से 14 गिरफ्तार
  • कर्रा इलाके से 3 गिरफ्तार
  • तोरपा इलाके से 6 गिरफ्तार

पुलिस की ग्रामीणों से अपीलPOLICE CAMPAIGN AGAINST OPIUMअफीम के खिलाफ जन जागरूकता अभियानCAMPAIGN AGAINST OPIUM IN KHUNTIOPIUM CULTIVATION IN KHUNTI

