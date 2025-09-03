ETV Bharat / state

हथियारों के सौदागरों के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई, रांची के तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार

हथियारों के सौदागरों के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने तीन हथियार तस्करों को धर दबोचा है.

खूंटी पुलिस की गिरफ्त में हथियार तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 5:47 PM IST

खूंटी: व्यवसाय की आड़ में अवैध हथियार तस्करी मामले में खूंटी पुलिस ने रांची के तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्करों में रांची जिला के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अपर हटिया का 55 वर्षीय युनूस खान, अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू आजाद हिंद नगर का 38 वर्षीय मो. शमीम और डोरंडा थाना क्षेत्र के बाजार मोहल्ला का 40 वर्षीय इबरार आलम शामिल है. गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने चार अवैध देशी पिस्टल, 44 गोलियां, 8 मैगजीन, 2 मोबाइल और 66,860 रुपये नगद बरामद किया है. इसकी पुष्टि खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने की है.

कर्रा के कुलहूटू जंगल के पास से हुई गिरफ्तारी

एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कर्रा थाना क्षेत्र के कुलहूटू जंगल के पास कुछ अपराधी अवैध हथियार तस्करी के लिए जमा हुए हैं. सूचना मिलने के बाद तोरपा एएसपी के नेतृत्व में कर्रा, लोधमा, रनिया और तोरपा अंचल की संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई. इस क्रम में कुलहूटू जंगल के पास सड़क किनारे से तीनों हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया. तस्करों की निशानदेही पर अवैध हथियार, गोली, मैगजीन, मोबाइल और नगद बरामद किए गए हैं.

जानकारी देते खूंटी एसपी मनीष टोप्पो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े हैं अपराधी

गिरफ्तार तीनों अपराधी अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े थे. जिसमें युनूस खान ऑटो चलाता है, मो शमीम प्लंबर का काम करता है और इबरार आलम जूता-चप्पल बेचने का काम करता है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार हथियार तस्कर वर्षों से अपराधियों को हथियार मुहैया करा रहे थे.

जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तस्कर खूंटी और लापुंग इलाके के बड़े अपराधी गिरोह एवं जमीन और बालू कारोबारियों को हथियार सप्लाई करने पहुंचे थे. इसकी सूचना पर कर्रा थाने की निशा कुमारी और रनिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल ने तस्करों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई.

पूछताछ में मिली कई अहम जानकारी

एसपी ने बताया कि तस्करों का हथियार सप्लाई नेटवर्क समेत नक्सलियों से कनेक्शन खंगाला जा रहा है. प्रारंभिक जांच में नक्सलियों से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है. जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है. संभावना है कि जल्द ही अन्य हथियार तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

छापेमारी टीम में ये थे शामिल

छापेमारी टीम में एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा, तोरपा इंस्पेक्टर अशोक कुमार, रनिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल, कर्रा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दीपककांत कुमार, लोधमा पिकेट की पुलिस अवर निरीक्षक निशा कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक संदीप मुंडा और कर्रा थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

