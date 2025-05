ETV Bharat / state

खूंटी डीईओ अपरूपा पाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ीं, पीएम श्री योजना में अनियमितता बरतने का लगा आरोप - DEO APARUPA PAL CHAUDHARY

डीईओ अपरूपा पाल चौधरी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 7, 2025 at 3:04 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:13 PM IST 6 Min Read

खूंटीः मृत शिक्षक के खाते से 54 लाख निकासी मामले पर डीईओ अपरूपा पाल चौधरी बुरी तरह फंसती जा रही हैं. वहीं दूसरी ओर पीएम श्री योजना की 88 लाख की अवैध निकासी का आरोप डीईओ पर लगते ही जांच शुरू हो गई है. समाजसेवी दिलीप मिश्रा की शिकायत पर जिला प्रशासन ने डीडीसी की अध्यक्षता में जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि पीएम श्री योजना पर अधिकारी ईमानदारी से जांच करेंगे तो पशुपालन घोटाला से बड़ा घोटाला उजागर होगा. पीएम श्री योजना (प्रधानमंत्री विद्यालय फॉर राइजिंग इंडिया) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और छात्र के प्रदर्शन में सुधार करना है. इस योजना का उद्देश्य झारखंड के चयनित विद्यालयों को शिक्षण विधियों से लैस करना है. पीएम श्री योजना के तहत विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों और सुविधाओं को बहाल करना है. जानकारी देते समाजसेवी दिलीप मिश्रा और डीसी लोकेश मिश्रा (Etv Bharat) योजना में बाला फीचर, जादुई पिटारा, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, आउटडोर खेल सामग्री, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, अटल टिंकरिंग लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल मैदान आदि शामिल किए गए हैं. इस योजना से बच्चों को स्मार्ट बनाने का उद्देश्य था, लेकिन इस योजना का लाभ बच्चों का न मिलकर किसी और को मिल गया. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस राशि का गबन कर लिया. समाजसेवी दिलीप मिश्रा ने पीएम श्री योजना में अनियमितता मामले की उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए संबंधित विभाग को इस बारे में लिखा है. समाजसेवी की लिखित शिकायत के बाद खूंटी जिले में डीसी लोकेश मिश्रा ने डीडीसी की अध्यक्षता में एक जांच टीम बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी है. खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले को उजागर कराने में अहम भूमिका निभाने वाले खूंटी के समाजसेवी दिलीप मिश्रा ने शिक्षा विभाग में हुई अनियमितता और लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर विभाग के अधिकारियों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. दिलीप मिश्रा ने बताया कि खूंटी ही नहीं लगभग पूरे झारखंड में पीएम श्री योजना में अनियमितता बरती गई है और योजना की राशि का बंदरबांट हुआ है. शिकायत के बाद खूंटी जिले में ही अभी जांच शुरू हुई है. पीएम श्री योजना में हुई अनियमितता मामले पर ईटीवी भारत को बताया कि 2024 में रनिया के एक मृत शिक्षक को 54 लाख का भुगतान कर दिया गया था. उसके बाद अब पीएम श्री योजना में भारी अनियमितता बरती गई. उन्होंने बताया कि जिले में चयनित आठ स्कूलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए 88 लाख रुपया आवंटन किया गया, जिसमें डीईओ ने भारी अनियमितता बरतते हुए राशि का गलत भुगतान कर दिया. जिन चयनित स्कूलों में सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी नहीं कराई जा सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि डीईओ द्वारा नियम विरुद्ध बगैर निविदा निकाले अपने वेंडरों को चयनित कर राशि का भुगतान किया गया. उन्होंने कहा कि सिर्फ खूंटी नहीं बल्कि राज्य के लगभग सभी जिलों में ऐसा ही हुआ है. उन्होंने दावा किया है कि पीएम श्री योजना की जांच हो जाएगी तो पशुपालन घोटाला से बड़ा घोटाला उजागर हो जाएगा. गौरतलब है कि शिक्षा पदाधिकारी अपरूपा पाल चौधरी पर पूर्व में आरोप लगा था कि उन्होंने शिक्षक स्वर्गीय फ्रांसिस टोपनो, एसपीजी मध्य स्कूल, तांबा रनिया (जिनका निधन 28 अप्रैल 2020 को हुआ) के पक्ष में जुलाई 2011 से मार्च 2020 तक की कुल 54,22,377 रुपए की अवरुद्ध वेतन राशि के विपत्र को पारित करने में घोर लापरवाही बरती है. उन पर आरोप है कि उन्होंने न तो जरुरी दस्तावेजों जैसे उपस्थिति पंजी और अवकाश स्वीकृति की जांच की और न ही विपत्र की सूक्ष्म समीक्षा की. जिसके परिणामस्वरूप स्वर्गीय तोपनो को मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच दो बार वेतन का भुगतान हो गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है. मामले को जांच पदाधिकारियों ने सही पाया और जांच के बाद विभागीय कार्रवाई चल रही है. इसी बीच शिक्षा पदाधिकारी अपरूपा पाल चौधरी पर पीएम श्री योजना से 88 लाख रुपये की अनियमितता का आरोप लगा है. शिक्षा पदाधिकारी अपरूपा पाल चौधरी ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं. उन्होंने कहा कि दिलीप मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच हो रही है और जांच टीम को सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पीएम श्री योजना की राशि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर स्कूलों में सामान की खरीदारी के लिए एजेंसी को चयन करते हुए ट्रांसफर की गई है. पूरी प्रक्रिया नियमों के आधार पर की गयी है. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पाएंगी. डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ 2024 के मार्च महीने में शिक्षक के नाम गलत बिल का भुगतान का मामला सामने आया था. मामले की शिकायत के बाद डीडीसी की अध्यक्षता में जांच कराई गई और उस जांच में गलत भुगतान पाए जाने के बाद संबंधित को जांच रिपोर्ट भेज दी गई थी. जांचोपरांत विभाग ने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं एक पीएम श्री योजना में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है. पीएम श्री योजना में बरती गई अनियमितता मामले में भी विभागीय स्तर से जांच शुरू कर दी गई है. पीएम श्री योजना में बरती गई अनियमितता की जांच डीडीसी की अध्यक्षता में कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी. ये भी पढ़ें: वित्तीय अनियमितता का मामलाः बुरी फंसी डीईओ अपरूपा पाल चौधरी, आरोपों की जांच शुरू

