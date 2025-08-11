मुजफ्फरपुर: कुछ तारीखें सिर्फ एक घटना से ऐतिहासिक बन जाती हैं. ऐसी ही एक तारीख 11 अगस्त है. यह वह दिन है जब पूरा देश अपने युवा स्वतंत्रता सेनानी को खोने के गम में डूबा था. 11 अगस्त 1908 को आजादी के परवाने ने देश को अलविदा कह दिया, लेकिन लोगों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने में कामयाब रहा. जी हां हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस की. भले ही उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार का मुजफ्फरपुर बना.

18 साल की उम्र में फांसी: देश के वीर सपूत और महज 18 साल की उम्र में हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद खुदीराम बोस का सोमवार को 118वां शहादत दिवस मनाया गया. अहले सुबह शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल परिसर देशभक्ति की भावना से सराबोर रहा. जेल रंगीन बल्बों से सजा था. हुमाद की खुशबू फैली थी और बैकग्राउंड में बज रहा था वही अमर गीत, "एक बार विदाई दे मां घूरे आशी, हांसी हांसी परबो फांसी, देखबे भारत वासी”, जिसे गाते हुए खुदीराम ने फांसी का फंदा चूमा था.

अहले सुबह दी गई श्रद्धांजलि: सुबह करीब 3 बजे से ही जेल गेट पर लोग आने लगे थे. कब गेट खुले और अंदर प्रवेश मिले, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था. तिरहुत प्रक्षेत्र के कमिश्नर, मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार , एसडीपीओ टाउन सुरेश कुमार, एसडीओ पूर्वी, मिठनपुरा थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी समय पर पहुंचे.

"आज शहीद खुदीराम बोस जी की शहादत दिवस है. आज के ही दिन उनको फांसी दी गई थी. कम उम्र में स्वतंत्रता के लिए दिए गए उनके बलिदान को हम सभी आज भी याद कर रहे हैं. युवा पीढ़ी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए. उनको शत-शत नमन है."-सुब्रत कुमार सेन, डीएम, मुजफ्फरपुर

"अमर शहीद खुदीराम बोस जी की पुण्यतिथि के मौके पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिये थे. उनके जीवन से सभी को सीख लेना चाहिए और देशहित में काम करना चाहिए."- सुशील कुमार, एसएसपी

101 राखी लेकर पहुंचे परिजन: मेदिनापुर से पहुंचे लोगों ने इस आयोजन को विशेष बना दिया. वे शहीद के गांव की माटी, 101 राखी और काली मंदिर का प्रसाद लेकर आए थे. फांसी स्थल पर माटी में दो पौधे लगाए गए और प्रसाद अर्पित किया गया. इसी जगह पर 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी. ठीक उसी समय उपस्थित लोगों और अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी और पुष्पांजलि अर्पित की.

सुबह 3:50 बजे दी गई थी फांसी: सेंट्रल जेल रिकॉर्ड के अनुसार, 11 अगस्त 1908 को सुबह 3:50 बजे खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी. माना जाता है कि फांसी से पहले उनके गीत की गूंज ने जेल के सभी कैदियों को उनके बलिदान का आभास करा दिया था, जिसके बाद परिसर ‘वंदे मातरम्’ के नारों से गूंज उठा था.

फांसी चूमने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी : खुदीराम बोस को आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी माना जाता है. उनका जन्म पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के हबीबपुर गांव में 3 दिसंबर 1889 को हुआ था. महज 9वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था. इसके बाद वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम् के पर्चे बांटने में बड़ी भूमिका निभाई.

1905 में क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत: माता-पिता की मृत्यु के बाद बड़ी बहन ने ही खुदीराम का पालन-पोषण किया था. बता दें, 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस ने सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की थी. 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम और उनका एक साथी मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर निकल पड़ा.

सेशन जज से बदला लेने की योजना : क्रांतिकारी खुदीराम बोस बच्चों पर कोड़ा बरसाने वाले मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड से नाराज थे. क्रांतिकारियों के दल ने किंग्स फोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम और प्रफुल्लचंद्र चाकी को दी थी. 30 अप्रैल, 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका लेकिन बम गलत बग्घी पर गिर गया.

गलत बग्घी को बनाया निशाना: दोनों ने मिलकर तय किया कि किंग्सफोर्ड जब बग्घी से वापस आएगा, तभी बम फेंक देंगे. हुआ भी कुछ ऐसा ही, यानी जब बग्घी किंग्सफोर्ड के घर पहुंची तो दोनों ने बम फेंक दिया, लेकिन जज की जान बच गई. जिस बग्घी पर खुदीराम ने बम फेंका उसमें दो महिलाएं सवार थीं, जिनमें से एक की इस हमले में मौत हो गई. इसी घटना के चलते खुदीराम बोस को 1 मई 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया था.

सजा सुन जब हंसने लगे थे बोस : क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाले निडर बोस को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो वह हंसने लगे थे. यह देख सजा सुनाने वाले जज ने खुदीराम बोस से पूछा कि क्या तुम्हें सजा के बारे में पूरी जानकारी है? इस पर खुदीराम बोस ने ऐसा जवाब दिया कि कोर्ट में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए.

जज कॉर्नडॉफ की अदालत सुनवाई के दौरान जब खुदीराम से सवाल किया गया कि क्या तुम फांसी की सजा का मतलब जानते हो? इस पर उन्होंने कहा कि इस सजा और मुझे बचाने के लिए मेरे वकील साहब की दलील दोनों का मतलब अच्छी तरह से जानता हूं. मेरे वकील साहब ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र का हूं. इस उम्र में बम नहीं बना सकता.

"जज साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद मेरे साथ चलें. मैं आपको भी बम बनाना सीखा दूंगा." अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने के साथ ऊपर की अदालत में अपील का वक्त भी दिया. हालांकि, ऊपरी अदालतों ने मुजफ्फरपुर की अदालत के फैसले पर ही मुहर लगाई. ऐसे में, 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई.

