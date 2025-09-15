ETV Bharat / state

ग्रीन क्रेडिट योजना में गड़बड़ी, लापरवाही के आरोप में खोडरी वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित

गौरेला पेंड्रा मरवाही: प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी ग्रीन क्रेडिट योजना में वृक्षारोपण में लगातार शासकीय नियमों को दरकिनार किए जाने का मामला सामने आया है. दरअसल, सितंबर माह में वृक्षारोपण करने और पौधों की जगह बीज रोपित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर संभाग ने खोडरी वनपरीक्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी मनीष श्रीवास्तव को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया.

ग्रीन क्रेडिट योजना में गड़बड़ी: प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत मरवाही वन मंडल में वृक्षारोपण चल रहा है. आरोप है कि खोडरी वन परिक्षेत्र में केंद्रीय रोपणी सधवानी में पौधे तैयार करने के लिए शासन से मिले करोड़ के बजट में गफलत करते हुए कम पौधे तैयार कर वृक्षारोपण स्थल में पौधों की जगह बीजरोपित किया गया. इसके साथ शासकीय नियमों के अनुसार 15 अगस्त तक हर हाल में वृक्षारोपण पूर्ण करने के शासकीय नियमों की अवहेलना करते हुए सितंबर माह में भी वृक्षारोपण करवाया गया

पौधारोपण सितंबर माह में कराया गया: जांच में ये बात भी सामने आई कि बिना किसी जवाबदार अधिकारियों की जानकारी के कोरबा जिले के पाली से आनन फानन में लगभग 40000 पौधे वृक्षारोपण के लिए मांगें एवं उन पौधों का पौधारोपण सितंबर माह में कराया गया. जब केंद्रीय रोपणी खोडरी वन परिक्षेत्र में ही बनाई गई, पौधे तैयारी के लिए फंड भी आया, ऐसे में दूसरे जिले से इतनी बड़े पैमाने पर पौधे मंगाना साफ दर्शाता है कि पौधे तैयारी के नाम पर कागजी बिल लगाए गए.