ग्रीन क्रेडिट योजना में गड़बड़ी, लापरवाही के आरोप में खोडरी वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित

आरोप है कि कम पौधे तैयार कर वृक्षारोपण स्थल में पौधों की जगह बीज लगा दिया गया.

FOREST RANGE OFFICER SUSPENDED
खोडरी वन परिक्षेत्र अधिकारी निलंबित (ETV Bharat)
Published : September 15, 2025 at 7:42 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही: प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी ग्रीन क्रेडिट योजना में वृक्षारोपण में लगातार शासकीय नियमों को दरकिनार किए जाने का मामला सामने आया है. दरअसल, सितंबर माह में वृक्षारोपण करने और पौधों की जगह बीज रोपित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर संभाग ने खोडरी वनपरीक्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी मनीष श्रीवास्तव को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया.

ग्रीन क्रेडिट योजना में गड़बड़ी: प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत मरवाही वन मंडल में वृक्षारोपण चल रहा है. आरोप है कि खोडरी वन परिक्षेत्र में केंद्रीय रोपणी सधवानी में पौधे तैयार करने के लिए शासन से मिले करोड़ के बजट में गफलत करते हुए कम पौधे तैयार कर वृक्षारोपण स्थल में पौधों की जगह बीजरोपित किया गया. इसके साथ शासकीय नियमों के अनुसार 15 अगस्त तक हर हाल में वृक्षारोपण पूर्ण करने के शासकीय नियमों की अवहेलना करते हुए सितंबर माह में भी वृक्षारोपण करवाया गया

पौधारोपण सितंबर माह में कराया गया: जांच में ये बात भी सामने आई कि बिना किसी जवाबदार अधिकारियों की जानकारी के कोरबा जिले के पाली से आनन फानन में लगभग 40000 पौधे वृक्षारोपण के लिए मांगें एवं उन पौधों का पौधारोपण सितंबर माह में कराया गया. जब केंद्रीय रोपणी खोडरी वन परिक्षेत्र में ही बनाई गई, पौधे तैयारी के लिए फंड भी आया, ऐसे में दूसरे जिले से इतनी बड़े पैमाने पर पौधे मंगाना साफ दर्शाता है कि पौधे तैयारी के नाम पर कागजी बिल लगाए गए.

वन परिक्षेत्र अधिकारी मनीष श्रीवास्तव को निलंबित: मामले में मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर संभाग IFS प्रभात मिश्रा ने मामले कार्रवाई की और खोडरी वनपरिक्षेत्र के प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया. मनीष श्रीवास्तव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9- 1- क , के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का भी आदेश दिया गया है. निलंबन अवधि में मनीष श्रीवास्तव को अचानकमार टाइगर रिजर्व लोरमी के मुख्यालय में अटैच किया गया है. इस कार्रवाई से मरवाही वन मंडल में हड़कंप मच गया है.

क्या है ग्रीन क्रेडिट योजना: छत्तीसगढ़ में कोई "ग्रीन क्रेडिट योजना" विशेष रूप से नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) का हिस्सा है. यह कार्यक्रम स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण कम करने के लिए व्यक्तियों, कंपनियों और संगठनों को प्रोत्साहित करता है और उन्हें 'ग्रीन क्रेडिट' के रूप में पुरस्कृत करता है. ये क्रेडिट एक घरेलू बाजार मंच पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं.

