शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

धनवंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ.सरोज मीणा ने बताया कि बिलसीदास बगीची समिति करीब 35 वर्ष से शरद पूर्णिमा पर खीर वितरण कर रही है. इस खीर में मिलाने को आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां समिति को देते हैं. शरद पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदरकांड समेत विश्रिान्न आयोजन होते हैं. रात 12 बजे खीर का वितरण होता है.

कुचामन सिटी: हर शरद पूर्णिमा पर बिलसीदास बगीची में आयुर्वेदिक जड़ी बूंटियों से युक्त खीर का प्रसाद लेने को हजारों श्रद्धालु जुटते हैं. आयुर्वेद विभाग की मानें तो औषधीय गुणों से भरपूर यह खीर दमा, श्वांस और एलर्जी जैसी बीमारियों से राहत दिलाती है. शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में रखी खीर को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के चांद से निकली रोशनी हमारी सेहत को पूरे साल बेहतर रखती है. रात भर चांद की रोशनी में रखी खीर अलसुबह खाने से सांस से जुड़ी परेशानियां खत्म होती हैं.

बिलसीदास बगीची समिति के सचिव शिवकुमार अग्रवाल ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर रात्रि जागरण होता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी किरणों से निरंतर पोषण करता है और उस रात चांद ज्यादा चांदनी बिखेरता है. आयुर्वेद के मुताबिक, रात्रि जागरण से शरीर में वायु की मात्रा बढ़ती है, जो खीर खाने से नियंत्रित होती है. इसलिए खीर खाने के बाद श्रद्धालुओं को 500 कदम चलने को कहा जाता है. अग्रवाल के अनुसार, दूध, चावल, चीनी, अर्जुन छाल व अन्य औषधियों से खीर तैयार करते हैं. रात 12 बजे तक चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं. इसके बाद खीर बांटते हैं. शरद पूर्णिमा की खीर खाने का विधान पौराणिक काल से है. डॉ. प्रशान्त तिवाड़ी ने बताया कि औषधियों को नवरात्रि में सिद्ध करते हैं और शरद पूर्णिमा पर खीर में मिलाते हैं.

आयुर्वेद का दावा: आयुर्वेद में आचार्यों ने श्वांस रोग (दमा या उस जैसे रोग) को पित्त से उत्पन्न बीमारी माना. वर्षा ऋतु में शरीर में पित्त बढ़ता है. शरद ऋतु में शरीर में यही पित्त सर्वाधिक होता है. दूध से बनी खीर खाने से पित्त और इससे होने वाली बीमारियां नहीं होती. यही वजह है कि वर्षा ऋतु खत्म होने पर श्राद्ध आते हैं, जिनमें खीर खाने की परंपरा है. माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है. उसकी रोशनी से निकलने वाली किरणें अमृत समान होती है, जिसमें रखी खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं. प्राचीन मान्यता है कि चंद्रमा की ऊर्जा और औषधीय गुणों का खीर में समाहित होने से शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता हासिल करता है.

श्वांस एवं दमा दवा खिलाते: पंडित राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री ने बताया कि 6 अक्टूबर को बालाजी विहार कॉलोनी, कुचामन कॉलेज के सामने बालाजी और श्याम बाबा की अखंड ज्योत​ली जाएगी. सुजानगढ़ के कलाकार भजन संध्या, राधा-कृष्ण झांकी निकालेंगे. महिलाएं डांडिया नृत्य करेगी. विशेष जड़ी बूंटी, जल एवं खनिज पदार्थों से तैयार श्वांस एवं दमा दवा शरद पूर्णिमा पर खीर के साथ मिलाकर खिलाई जाएगी. इस विशेष दवा से श्वांस एवं दमा पीड़ितों को आराम मिलेगा.