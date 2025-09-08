ETV Bharat / state

खाटूश्याम मंदिर की मुख्य आरतियों का बदला समय, अब इस समय होगी श्रृंगार और संध्या आरती

खाटूश्याम मंदिर ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )

Published : September 8, 2025 at 9:37 AM IST

सीकर : खाटूश्यामजी मंदिर में आरती का महत्व बेहद खास माना जाता है. दिनभर में कुल पांच बार आरती होती है, जिनमें से श्रृंगार आरती और संध्या आरती सबसे प्रमुख मानी जाती हैं. हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन दोनों आरतियों के समय बाबा श्याम के दिव्य दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं. अब मंदिर प्रशासन ने इन दोनों मुख्य आरतियों के समय में बदलाव किया है. दो आरती में मुख्य बदलाव : श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि, भाद्रपद शुक्ल पक्ष से आश्विन कृष्ण पक्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए समय परिवर्तन किया गया है. नए बदलाव के अनुसार अब बाबा श्याम की श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे होगी, इससे पहले यह आरती सुबह 7.00 बजे होती थी. इस आरती के दौरान बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें वे हर दिन अलग और अलौकिक रूप में सजाए जाते हैं. इसी कारण यह आरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है. इसी प्रकार संध्या आरती का समय भी बदला गया है. अब बाबा श्याम की संध्या आरती शाम 7:00 बजे होगी, इससे पहले यह आरती शाम 7.30 मिनट पर होती थी. इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भक्ति भाव से दर्शन और पूजा करते हैं. माना जाता है कि इस समय बाबा श्याम की आराधना करने से आत्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसे भी पढ़ें: खाटूश्याम में आस्था का सैलाब, थाईलैंड से आए फूलों से हुआ विशेष श्रृंगार, दिनभर खुले रहेंगे पट्ट सभी आरती का समय ये : सर्दी के समय मंदिर की अन्य आरतियों का समय भी तय किया गया है. पहली मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होगी, उसके बाद दूसरी श्रृंगार आरती 7:30 बजे, तीसरी भोग आरती दोपहर 12:30 बजे, चौथी संध्या आरती शाम 7:00 बजे और पांचवीं तथा अंतिम शयन आरती रात 10:00 बजे होगी. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि आरती के समय बाबा श्याम के दर्शन करना शुभ माना जाता है. इस बदलाव के बाद भक्तों को अपनी यात्रा और दर्शन की योजना नए समय के अनुसार करनी होगी. मंदिर कमेटी का कहना है कि यह परिवर्तन भक्तों की सुविधा और धार्मिक परंपरा को ध्यान में रखकर किया गया है.