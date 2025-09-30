ETV Bharat / state

'मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली मार दूंगा', कांग्रेस नेता को लॉरेंस गैंग से मिली धमकी

श्यामसुंदर पूनिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 सितंबर की सुबह उनके मोबाइल पर दो विदेशी नंबरों से कॉल आई. पहली कॉल को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन करीब 11:30 बजे दोबारा फोन आने पर उन्होंने कॉल रिसीव की. फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य हरि बॉक्सर बताते हुए सीधे धमकी देना शुरू कर दिया. आरोपी ने कहा कि वह पूनिया के घर, दफ्तर और उनकी हर गतिविधि के बारे में जानकारी रखता है.

सीकर : शेखावाटी क्षेत्र में कुख्यात लॉरेंस विश्नोई गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. अब गैंग ने खाटूश्याम जी सहकारी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव श्यामसुंदर पूनिया को रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी दी है. पूनिया ने पूरे मामले की रिपोर्ट खाटूश्यामजी थाने में दर्ज करवाई है. थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कॉल डिटेल्स के साथ ही तकनीकी टीम की मदद से विदेशी नंबरों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी : पूनिया ने जब बातचीत खत्म कर दी तो आरोपी ने व्हाट्सएप वॉइस नोट और मैसेज भेजे. इनमें लिखा गया था कि यदि रंगदारी की मांग पूरी नहीं की गई तो गोली मार दी जाएगी. आरोपी ने संदेश में साफ चेतावनी दी 'मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली मार दूंगा'. हालांकि, रंगदारी की सटीक राशि बताए जाने से पहले ही पूनिया ने कॉल को काट दिया और आगे फोन नहीं उठाए. अगले दिन फिर श्यामसुंदर पूनिया को हरि बॉक्सर का फोन आया. इस बार भी पूनिया ने कॉल रिसीव नहीं किया. इसके बाद आरोपी ने फिर से लिखित मैसेज भेजकर अपनी मांग दोहराई, लगातार धमकियों से परेशान होकर पूनिया ने तुरंत थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया.

पहले भी दी जा चुकी धमकियां : यह पहला मामला नहीं है जब लॉरेंस विश्नोई गैंग ने शेखावाटी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हो. इससे पहले गैंग के पांच लाख के इनामी बदमाश रोहित गोदारा और उसके साथी राहुल स्वामी उर्फ राहुल रिणाऊ ने फतेहपुर के दो व्यापारियों को विदेशी नंबरों से रंगदारी की धमकी दी थी. इनमें एक व्यापारी गांगियासर और दूसरा मांडेला गांव का रहने वाला था. लगातार मिल रही धमकियों से क्षेत्र के लोगों में खौफ का माहौल है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी तक पहुंचा जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.