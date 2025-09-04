सीकर : खाटूधाम में आयोजित हो रहे खाटूश्यामजी के मासिक दो दिवसीय मेले का दूसरा दिन है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस मौके पर बाबा श्याम का श्रृंगार खास तौर पर थाईलैंड से मंगाए गए रंग-बिरंगे फूलों से किया गया है. सुबह से ही देशभर से आए श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए. बीते 24 घंटे से बाबा श्याम भक्तों को लगातार दर्शन दे रहे हैं. जलझूलनी एकादशी से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक बिना रुके जारी है. मंदिर परिसर में लगी 14 दर्शन लाइनों में हर ओर श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई दे रहा है.

भारी भीड़ के बीच विशेष व्यवस्थाएं : भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने पहले से ही खास इंतजाम किए हैं. मंदिर समिति के व्यवस्थापक संतोष कुमार शर्मा के अनुसार मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 500 होमगार्ड, 500 निजी गार्ड और 300 स्थायी गार्ड तैनात किए गए हैं. साथ ही पार्किंग के लिए भी अलग-अलग मार्गों से आने वाले वाहनों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं. मंढ़ा से आने वालों के लिए 52 बीघा क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है, जबकि सांवलपुरा से आने वाले वाहनों को गोशाला के पास, दांतारामगढ़ से आने वालों को श्रीधाम धर्मशाला के पास और लामिया रोड से आने वाले वाहनों को चारण मेला मैदान में पार्क करने की सुविधा दी गई है.

दोपहर में नहीं होगा पट्ट बंद : मंदिर समिति के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मेले के दौरान दिन में मंदिर बंद नहीं होगा. सामान्य दिनों में दोपहर 2 से 4 बजे तक और रात 10.30 बजे शयन आरती के बाद पट्ट बंद हो जाते हैं, लेकिन मेले के दौरान भक्तों की भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था नहीं रहेगी. आज रात 10.30 बजे की आरती के साथ ही मेला समाप्त होगा.

प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा : खाटूश्यामजी पहुंचे जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने मंदिर परिसर में सुरक्षा और दर्शन की सुविधा की समीक्षा कर संतोष जताया.

7 और 8 सितंबर को रहेगा मंदिर बंद : समिति ने जानकारी दी है कि पूर्ण चंद्रग्रहण के कारण 7 और 8 सितंबर को मंदिर दर्शन के लिए बंद रहेगा. 6 सितंबर की रात 10 बजे से पट्ट बंद होंगे और 8 सितंबर की शाम विशेष स्नान व श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे से पुनः दर्शन शुरू होंगे. भक्तों से अपील की गई है कि इस अवधि में खाटू धाम की यात्रा न करें.