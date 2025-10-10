दीपावली पर जगमगाएगा श्याम बाबा का दरबार, सफाई कार्य के चलते इस दिन बंद रहेंगे कपाट
दीपावली के पर्व पर बाबा श्याम के दरबार को सजाया जाएगा. इसकी तैयारी के लिए एक दिन खाटूश्यामजी का मंदिर बंद रहेगा.
Published : October 10, 2025 at 7:19 PM IST
सीकर: विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के भक्तों के लिए बड़ी अपडेट है. दीपावली पर्व से पहले आम भक्तों के लिए खाटूश्याम जी मंदिर बंद रहने वाला है. इसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना जारी की है. सूचना के अनुसार कई घंटों के लिए खाटूश्यामजी का मंदिर बंद रहेगा.
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि खाटूश्यामजी में विशेष साफ-सफाई एवं साज-सज्जा कार्य किया जाएगा. इस कारण मंदिर प्रशासन ने आम दर्शनार्थियों के लिए कपाट अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि मंदिर के कपाट 12 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे बंद होंगे. इसके बाद 13 अक्टूबर को सांयकाल 6 बजे से फिर भक्तों के लिए कपाट खोले जाएंगे.
उन्होंने बताया कि इस अवधि में मंदिर परिसर, गर्भगृह और आस-पास के क्षेत्र में दीपावली की तैयारियों के तहत सफाई, रंगाई-पुताई और विद्युत सजावट का कार्य किया जाएगा. मंदिर प्रशासन ने सभी श्याम भक्तों से अपील की है कि वे इस अवधि में दर्शनों के लिए नहीं आएं और निर्धारित समय के बाद ही दर्शन करने के लिए पधारें. मंदिर कमेटी के अनुसार, यह व्यवस्था भक्तों की सुविधा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है. सफाई पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर की शाम को नियमित रूप से कपाट खोले जाएंगे और भव्य आरती के साथ दर्शन प्रारंभ होंगे. प्रशासन ने भक्तों से सहयोग और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है.