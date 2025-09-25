ETV Bharat / state

नवरात्र: देवी ने इस पहाड़ को क्यों दिया था कोढ़ी होने का श्राप, जानिए

बांदा का एक ऐसा धाम जहां की मान्यता आपको कर देगी अचंभित, नवरात्र पर उमड़ते हैं भक्त.

श्रापित पहाड़
श्रापित पहाड़ (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 1:42 PM IST

बांदा: जिले में एक ऐसा पहाड़ है जिसे श्रापित पहाड़ कहा जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पहाड़ को देवी महामाया ने कोढ़ी होने का श्राप दिया था. मान्यता है कि श्राप के कारण पहाड़ का रंग बदल गया और वह सफेद हो गया. यहां पर कई देवियों के स्थान है. जहां के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. नवरात्र में यहां पर देश के कोने-कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

कई प्रसंग चर्चा मेंः इस पहाड़ और देवी स्थान से जुड़े कई प्रसंग चर्चा में हैं. इसमें एक प्रसंग द्वापर युग से जुड़ा है. वहीं, दूसरी सन 1974 की एक घटना से जुड़ी है. इसके अलावा पहाड़ के बदले हुए रंग को लेकर वैज्ञानिकों के भी अपने अपने मत हैं.


देवी महामाया ने दिया था पहाड़: दरअसल, बांदा के गिरवा क्षेत्र के शेरपुर गांव में खत्री पहाड़ स्थित है. मंदिर के पुजारी सुशील कुमार ने बताया कि पौराणिक मान्यता है कि जब वासुदेव और देवकी की सातवीं संतान देवी महामाया का कंस ने वध करना चाहा तो देवी महामाया कंस के हाथ से छूटकर जब विलीन हुईं तो इसी पहाड़ पर आई थी और तब पहाड़ ने देवी मां का भार सहन न कर पाने को कहा था और अपनी असमर्थता जताई थी. इसके बाद देवी महामाया ने इस पहाड़ को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था. तब से इस पहाड़ का रंग बदल गया और यह सफेद हो गया. कई टुकड़ों में बट गया.

श्रद्धालु की मनोकामनाएं होती है पूरी: उन्होंने बताया कि पहाड़ में जब देवी महामाया से मिन्नत मांगी कि मुझे माफ कर दे तो देवी महामाया ने इस पहाड़ से कहा था कि नवरात्र की अष्टमी को मैं यहां पर विराजमान रहूंगी, फिर मां मिर्जापुर के विंध्याचल चली गईं. जहां पर विंध्यवासिनी माता का मंदिर स्थित है. तब से यहां पर नवरात्र के दिनों में लाखों की तादाद में देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है.


फौजी की पत्नी की हुई थी हत्या: मंदिर के पुजारी सुशील कुमार ने बताया कि सन 1974 में मिर्जापुर के विंध्याचल मां विंध्यवासिनी मंदिर में एक फौजी की पत्नी की हत्या की गई थी. इसके बाद फौजी ने 5 पंडों को गोली मार दी थी. उसी दौरान बांदा के गिरवां क्षेत्र के खप्टिहा गांव की रहने वाली एक 8 साल की शांतादेवी उर्फ शांति नाम की कन्या पर मां विंध्यवासिनी सवार हुई. वह वहां से भागते हुए सीधे पहाड़ पर चढ़कर बैठ गई. लोगों से बोली कि मैं मां विंध्यवासिनी हूं. पहाड़ पर स्थित एक शिला पर कन्या ने हांथ मारा तो शिला के 2 खंड हो गए और बीच मे सात देवियों की आकृति बन गई. तभी से यहां पर माता विराजमान हैं.

भंडारे का आयोजन: उन्होंने कहा कि यहां पर नवरात्र पर मेले का आयोजन होता है. यहां प्रसाद की दुकानें, खिलौने की दुकानें व अन्य खेल कूद व जरूरी सामान की दुकानें लगते हैं. स्थानीय पुलिस प्रशासन व मंदिर प्रबंधन के लोगों की तरफ से यहां पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है. जिसमें सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग और जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात रहता है. इसके अलावा आने वाले भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था व भंडारे का भी आयोजन किया जाता है.

पंडित जवाहर लाल नेहरू डिग्री कॉलेज के जियोग्राफी के विभाध्यक्ष डॉ. प्रत्यूष ने बताया कि खत्री पहाड़ की पौराणिक मान्यता को मैंने भी सुना है. अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी पहाड़ या शैल की संरचना विभिन्न प्रकार के सब मिश्रणों से मिलकर बनती है. जिस समय पर जो सब मिश्रण ज्यादा है पहाड़ उस तरह से ही अपने रूप व रंग का निर्धारण करता है. वह पहाड़ कुछ स्थान पर सफेद है तो कुछ स्थान पर वहां हरियाली है. ऐसे में हम कह सकते हैं कि अलग-अलग स्थिति में जिस लेयर पर मिश्रण की माता ज्यादा हुई वह उसी प्रकार का हो गया.

(डिस्क्लेमरः यह खबर धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है)



KHATRI PAHAR IN ​​BANDA​​BANDA NEWSUP NEWSNAVARATRI 2025KHATRI PAHAR

