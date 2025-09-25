ETV Bharat / state

नवरात्र: देवी ने इस पहाड़ को क्यों दिया था कोढ़ी होने का श्राप, जानिए

बांदा: जिले में एक ऐसा पहाड़ है जिसे श्रापित पहाड़ कहा जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पहाड़ को देवी महामाया ने कोढ़ी होने का श्राप दिया था. मान्यता है कि श्राप के कारण पहाड़ का रंग बदल गया और वह सफेद हो गया. यहां पर कई देवियों के स्थान है. जहां के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. नवरात्र में यहां पर देश के कोने-कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

कई प्रसंग चर्चा मेंः इस पहाड़ और देवी स्थान से जुड़े कई प्रसंग चर्चा में हैं. इसमें एक प्रसंग द्वापर युग से जुड़ा है. वहीं, दूसरी सन 1974 की एक घटना से जुड़ी है. इसके अलावा पहाड़ के बदले हुए रंग को लेकर वैज्ञानिकों के भी अपने अपने मत हैं.



देवी महामाया ने दिया था पहाड़: दरअसल, बांदा के गिरवा क्षेत्र के शेरपुर गांव में खत्री पहाड़ स्थित है. मंदिर के पुजारी सुशील कुमार ने बताया कि पौराणिक मान्यता है कि जब वासुदेव और देवकी की सातवीं संतान देवी महामाया का कंस ने वध करना चाहा तो देवी महामाया कंस के हाथ से छूटकर जब विलीन हुईं तो इसी पहाड़ पर आई थी और तब पहाड़ ने देवी मां का भार सहन न कर पाने को कहा था और अपनी असमर्थता जताई थी. इसके बाद देवी महामाया ने इस पहाड़ को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था. तब से इस पहाड़ का रंग बदल गया और यह सफेद हो गया. कई टुकड़ों में बट गया.



श्रद्धालु की मनोकामनाएं होती है पूरी: उन्होंने बताया कि पहाड़ में जब देवी महामाया से मिन्नत मांगी कि मुझे माफ कर दे तो देवी महामाया ने इस पहाड़ से कहा था कि नवरात्र की अष्टमी को मैं यहां पर विराजमान रहूंगी, फिर मां मिर्जापुर के विंध्याचल चली गईं. जहां पर विंध्यवासिनी माता का मंदिर स्थित है. तब से यहां पर नवरात्र के दिनों में लाखों की तादाद में देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है.



फौजी की पत्नी की हुई थी हत्या: मंदिर के पुजारी सुशील कुमार ने बताया कि सन 1974 में मिर्जापुर के विंध्याचल मां विंध्यवासिनी मंदिर में एक फौजी की पत्नी की हत्या की गई थी. इसके बाद फौजी ने 5 पंडों को गोली मार दी थी. उसी दौरान बांदा के गिरवां क्षेत्र के खप्टिहा गांव की रहने वाली एक 8 साल की शांतादेवी उर्फ शांति नाम की कन्या पर मां विंध्यवासिनी सवार हुई. वह वहां से भागते हुए सीधे पहाड़ पर चढ़कर बैठ गई. लोगों से बोली कि मैं मां विंध्यवासिनी हूं. पहाड़ पर स्थित एक शिला पर कन्या ने हांथ मारा तो शिला के 2 खंड हो गए और बीच मे सात देवियों की आकृति बन गई. तभी से यहां पर माता विराजमान हैं.

